Galerii: Valdek Laur avas A-Galerii Seifis isikunäituse "Silmused"

Väljapaneku kontseptsioon on kantud Valdek Lauri kriitilisest suhtumisest kultuurinormidesse ja -stereotüüpidesse. Sidudes ulmet ja fantaasiat ajaloo ning müütidega, otsib ta alternatiive oleviku olemise viisidele. Oma töös kasutab ta raua-, pronksi- ja hõbedavalu ning 3D printimist.

Valdek Laur on Eestis tegutsev multidisiplinaarne kunstnik, kes põimib oma tegevuses 3D modelleerimist, ehtekunsti ja skulptuuri. Teda huvitavad eelajaloolised müüdid, spekulatiivne politoloogia ja tulevikutrendid. Laur on avaldanud artikleid, pidanud loenguid ning avaldanud arvamust tehisintellekti ja masinõppe ühiskondliku mõju teemal. Tal on bakalaureusekraad reklaamis ja meedias (Tallinna Ülikool) ning sepakunstis (Eesti Kunstiakadeemia). Tema teoseid on eksponeeritud isiku- ning rühmanäitustel Eestis, Lätis ja Saksamaal.

"Silmused" on A-Galerii Seifis üleval 2. septembrini.