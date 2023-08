Pildid: A-Galeriis avati kaks aknanäitust

Caroline Bach (NDL) ja Darius Wojdyga (NO) "Jõgede häving"

Bach ja Wojdyga mõlemad tunnevad sidet kindlate jõgedega Euroopas, mis on silmitsi seisnud massiivsete keemiliste õnnetustega. Oma loovuurimuses seisavad nad nende jõgede hoidmise eest, rõhutades veekogude tähtsust ning tõstes teadlikkust nende ökosüsteemide hapruse kohta.

Wojdyga teosed on valmistatud metallijääkidest, mis on välja õngitsetud Akerselva jõest. Materjalid on töödeldud ja vormitud patogeenide ja mikroorganismide kuju järgi.

Bach punub kokku kangast, plastikut ja juhtmeid, et luua kauneid pindu, mis meenutavad vee lainelisi maastikke.

Caroline Bach (1995) on prantsuse ehte-, tekstiili- ja tsirkusekunstnik, kes elab Amsterdamis. Tal on ehtekunstis bakalaureusekraad Gerrit Rietveld Akadeemiast ning ta on lisaks õppinud erinevaid käsitöötehnoloogiaid Prantsusmaal, Hiinas ja Hollandis. Tema loomingu fookus on post-antropotsentristlik, propageerides looduslähedust läbi oma loomingu ja tegevuse haridusasutustes. Bach on Amsterdami kaasaegse ehtegalerii The Pool kaasasutaja.

Darius Wojdyga (1975) on kaasaegne ehtekunstnik Poolast, kes elab alates 2005. aastast Norras. Pärast bakalaureusekraadi omandamist ja vahetusõpinguid Gerrit Rietveldi Akadeemias jätkab ta oma magistrikraadi omandamist Oslos asuvas Rahvuslikus Kunstiakadeemias metalli- ja ehtekunsti osakonnas. Darius asutas Oslos kaasaegse ehtegalerii Galleri Skrankeni ning kaasaegse ehtefoorumi Display Case.

Sanna Nuutinen (FI) ja Kaisa Vuorinen (FI) "Üle / piires"

Näitusel "Üle / piires" kohtuvad kahe Soome kunstniku, Sanna Nuutineni ja Kaisa Vuorineni teosed, et uurida inimolevuse sügavat ja vastandlikku suhet ümbritseva, looduse ning ajaga.

Sanna Nuutineni kollektsioon "Üle" ärgitab mõtlema inimtegevuse mõjule maailmas. Ta küsib: "Mida tulevased põlvkonnad meie ajast arvavad? Kas nad imestavad, kui raiskavad, hävitavad ja tarbimisele keskendunud me olime?". Nuutinen kasutab oma töödes sõnumi edastamiseks liblikat, inimtegevuse pealtnägijat.

Kollektsiooniga "Piires" keskendub Kaisa Vuorineni isikliku ruumi ja aja mõistele igapäevaelu kiire sagina keskel. Näitusel esitleb ta "käevõru-tiibu", mis on valmistatud hõbedast ja shibuichi'st. Shibuichi on Jaapanist pärit vase ja hõbeda sulam, mille kunstnik ise valmistab.

Sanna Nuutinen on soome ehtekunstnik ja looja. Ta õppis ehtedisaini ja kullassepatööd Lahti rakenduskõrgkoolis ning tal on magistrikraad Helsingi Kunsti- ja Disainiülikoolist. Hetkel töötab ta ehtestuudios Helsingis.

Kaisa Vuorinen on soome vabakutseline ehtekunstnik ja -disainer. Ta õppis ehtedisaini ja kullassepatööd Lahti rakenduskõrgkoolis, tal on magistrikraad Helsingi Kunsti- ja Disainiülikoolist ja ta lõpetas 2023. aastal LAB rakenduskõrgkooli. Hetkel töötab ta ehtestuudios Helsingis.

Näitused on A-Galerii akendel 8. oktoobrini..