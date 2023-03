Galerii: A-Galerii akendel on avatud kaks uut näitust

"Katkenud metsad" on pärit Portugali südamest, eukalüpti istanduste keskelt, ohverdusetsoonist, kus süttib hästi ja põleb nagu tikutoosis. Üks selline põleng kuus suve tagasi sundis kogetut materjalis läbi töötama. Juhtunu tekitas muu hulgas küsimusi, miks põles ja kuidas saaks teisiti. Tekkis kujutelm, mis oleks kui Austraaliast sisse toodud eukalüpti asemel kasvaks samas ulatuses kohalik korgitamme mets. Korgipuu paks ja õhuline koor ei ole põlemisohtlik. Seetõttu on võimalik korgi peale ja sisse valada ka hõbedat ja tina. Metallid jätavad korgile vaid tumedad jäljed.

Kaia Ansip on eesti ehtekunstnik, kes on lõpetanud EKA ehte- ja sepakunsti magistrantuuri 2022. aastal. Lisaks õpingutele on Ansip sooritanud praktika ArCo kunstikoolis Lissabonis ning ehtekunstnik Catarina Silva juures. Kaia Ansip on osalenud näitustel Portugalis, Uus-Meremaal ja Eestis. Koostöös Claudia Lepiku ja Ljubov Kedrinaga on Kaia Ansip loonud projekti "Domestic jewelry", mille raames jagasid kunstnikud 365. päeva jooksul Instagramis fotosid ehetest, mis olid valmistatud igapäevastest esemetest.

Egle Sitkauskaite näitus vaatleb kuuluvustunnet olukorras, kui inimene liigub kohast teise; käsitledes hingelist vahealadel olekut, kus igatsetakse seda, mis maha jäi samal ajal kohanedes uute keskkondade ja kultuuridega. Kunstniku isiklikul ajalool ja sarnaste kogemustega inimeste lugudel tuginev näitus kajastab kodu kontseptsiooni emotsionaalset tuuma, mis ei ole midagi kindlas kohas või inimeses põhinevat, vaid pigem midagi, mis on paindlik, kaasaskantav ja pidevalt muutuv.

Kasutades metafoorina puud, soovib kunstnik tabada ideid paikadest ja identiteedi transformatsioonist läbi materiaalsuse. Puitu painutades tõmbab kunstnik paralleele inimese kohanemisvõimega. Selles uues identiteedikonstruktsiooni vormis saavad paradoksaalsel kombel kokku paindlikkus ja paindumatu kindlus.

Egle Sitkauskaite on tekstiili ja ehtekunsti taustaga Leedu kunstnik. Tema tööd on interaktiivsed, performatiivsed ning seavad küsimuse alla traditsioonilised kantavad ehted.

Egle looming on seotud tema isikliku ajalooga ning ta tegeleb mälestuste ja materiaalsuse mahajäetud jälgede ning nende jälgede ja paikade vaheliste seoste uurimisega. Need seosed on põhiteemad tema loomingus, mis on poeetiline ja atmosfääriline ning kutsub publikut kogema ruumilist universumit.

Näitused püsivad avatuna 23. aprillini.