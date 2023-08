Algas 16. Viru Folk

Sel nädalavahetusel astuvad Viru Folgi kolmel päeval ja seitsmel laval üles üle 40 muusikalise kollektiivi, neist 14 on välismaalt, sealhulgas Inglismaalt, Šotimaalt, Iirimaalt, Mani saarelt ja Austraaliast.

"Eestlastele hästi sobib iiri ja šoti muusika ja iirlastel ja šotlastel omavahel, mõnede kuulsate palade vahel on vaidlus, kas on iiri või šoti. Me sobitume hästi selle piirkonna muusikasse ja meil on ühiseid omadusi ja meie muusikud teevad hea meelega sealt pärit lugusid, nagu tänaõhtusel Untsakate kontserdil teevad nad tribüüdi ansamblile The Dubliners, kus 31-aastased Untsakad esitavad 61-aastase The Dublinersi lugusid," rääkis Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla.

"Me oleme nii rõõmsad, et saame siin olla ja me oleme väga tänulikud, et meid Viru Folgile kutsuti. Loodan, et see pole meie viimane festival ega ka viimane kord Eestis. Siin on nii ilus ja siin on nii hea ilm. Palju parem kui Šotimaal. Kui me oleme Šotimaal, siis sajaks praegu juba vihma," ütles Šotimaa folkbändi Rohallion liige.

"Viru Folk andis meile võimaluse lihvida seda muusikat, mida kõige rohkem armastame, ning panna kokku meie enda lemmikmuusika ja lemmiklood ja neid Eesti publikuga jagada. Me oleme põhimõtteliselt valmis Eestisse kolima ja me oleme siin ainult ühe päeva olnud, nii et meile tõesti meeldib siin," rääkisid Iirimaa folkbändi Finikcy liikmed.