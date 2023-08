Galerii: James MacMillani kammerooperi "Halastus" esietendus

MacMillani muusikas on olulised nii vaimsed kui ka poliitilised teemad. Helikeel on varases loomingus olnud mõjutatud modernismist, ta on eeskuju võtnud Poola eksperimentaalmuusikast.

Kammerliku piibliloo "Halastus" lavastas Lembit Peterson. Laval näeb Tallinna Kammerorkestrit, solistid Andrea Lauren Brown, David Hackston, Benjamin Kirk, Valter Soosalu ja Olari Viikholm.