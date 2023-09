Riiklik raamatute laenutuskeskkond Mirko kogub populaarsust

"MIRKO paber- ja e-väljaannete laenutuskeskkonda on end kasutajaks registreerinud ligi 15 000 kasutajat, kes kokku on teinud pea aasta jooksul üle 57 000 laenutuse," sõnas üleriigilise laenutusteenuse juht Margit Jõgi, kes tõi esile laenuhuvi suurenemise just tänavu suvekuudel.

"Käesoleva aasta juulis ja augustis tehti kokku üle 22 000 laenutuse, mis näitab, et paljud raamatusõbrad on MIRKO üles leidnud," märkis ta ja viitas, et keskmiselt on liitunud igakuiselt 1000 kasutajat.

MIRKO-st saab laenutada nii paberraamatuid pakiautomaati kui e-väljaandeid oma seadmesse. Kõige menukamad on olnud seni audioraamatud, mis moodustavad laenutuste mahust 35 protsenti.

MIRKO e-väljaannete laenutusel on pakkuda ligikaudu 4500 raamatut ja ajakirja ning ligikaudu 300 audioraamatut. Postipakki tellijatele pakutakse valikusse enam kui 2 miljonit raamatut, mida varustavad 38 raamatukogu üle Eesti.

Minu Raamatukogu MIRKO laenutuskeskkond vati 27. septembril 2022. aastal.