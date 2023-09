Ligi 350 muusikut kannavad Neeme Järvi juhatusel ette Mahleri kaheksanda sümfoonia

Mahleri kaheksandat sümfooniat iseloomustades ei jäänud maestro Neeme Järvi kidakeelseks. "Nii ilusat teost ei ole teist maailmas kirjutatudki," sõnas ta, lisades, et teose Eestis kõlamine on imeasi.

"Mahleri kaheksas sümfoonia on tuhandete sümfoonia ja Mahler pidas õigeks, et seda mängitakse tuhande esinejaga," tõdes ERSO aupeadirigent Järvi. "Aga kus sa siin Estonia konterdisaalis tuhat esinejat paned – ja kui panedki, siis ühtegi kuulajat ei oleks."

Estonia laval on tuhande muusiku asemel ligi 350 muusikut: kaheksa solisti, viis koori ning orkester koos lisapillidega. Nende kõigi mahutamine kontserdisaali on suur väljakutse. Lava ehitati suuremaks, publikukohti jäi selle võrra vähemaks. "Nii suurelt kõlada ta ei saa, sest siin ei ole ruumi kõlamiseks," lisas Järvi.

Kontserte salvestab New Yorgi filmirežissöör Jason Starr koostöös ERR-iga. Starri sõnul kannab Tallinnas filmitu olulist rolli tema Mahlerist rääkivas dokumentaalfilmis.

Film kirjeldab selle sümfoonia kultuurilist, kirjanduslikku ja muusikalist tausta," ütles Starr. "Lisaks näitab see, milline inimene Mahler oli, kui ta selle teose lõi, ja millist erakordselt huvitavat elu ta selle kirjutamise ajal elas."

Neeme Järvi jaoks on Mahleri kaheksanda sümfoonia esitamine Eestis aastakümnete pikkuse unistuse täitumine.

"See on vägevus ja võimsus, Eesti võimsus, ja me näitame, mis see Eesti maailmas läbi muusika on," lausus ta lõpetuseks, lisades, et kõige parem on kontserti kuulata dirigendipuldis.