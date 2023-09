Neeme Järvi ja ERSO võtavad ette Mahleri "Ülestõusmissümfoonia"

Paar nädalat pärast Mahleri 8. sümfoonia ettekannet Estonia kontserdisaalis esitab peaaegu sama koosseis sel nädalal Neeme Järvi käe all helilooja "Ülestõusmissümfoonia". Laval on Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, segakoor Latvija ning solistid Mirjam Mesak ja Tuuri Dede.

Dirigent Neeme Järvi ütles, et nende kahe teose, Mahleri "Tuhandete sümfoonia" ja "Ülestõusmissümfoonia" järjestikune ettekandmine siin väikeses Eestis on suursündmus. "Mul ei olegi põhjust enam juhatada reakontserte, mida olen elu jooksul nii palju teinud. Kui midagi ette võtta, siis tõeliselt suurt ja väärtuslikku. Ainus probleem on see, et nüüd tuleb välja nii, et ma isegi ei tea, kumba sümfooniat ma rohkem armastan."

Kogu elu paelusid Mahlerit eksistentsiaalsed küsimused elust, surmast ja teispoolsusest. Need teemad tõusevad esile ka tema 2. sümfoonias c-moll – ligi poolteist tundi kestvas monumentaalses oopuses, mille esitamisse on kaasatud suur orkestrikoosseis koos lisajõududega väljaspool lava, koor ja solistid.

Teise sümfoonia terviklik esiettekanne toimus Berliinis 13. detsembril 1895, Berliini Filharmoonikuid dirigeeris autor ise.

22. septembri kontsert Estonia kontserdisaalis on välja müüdud, 23. septembril avab Mahleri "Ülestõusmissümfoonia" Pärnu kontserdimaja sügishooaja.