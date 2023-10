Linnaarhitekt: kui elanikkond kahaneb, tuleb linn väiksemaks teha

Tšehhist pärit Tintera kolis Eestisse 2007. aastal ning viimased kümme aastat töötas ta Valga linnaarhitektina.

Tintera sõnul on linnaarhitekti peamine ülesanne linnaruumi kaitsmine. "Linnaarhitekt on avaliku ruumi ombudsman ehk ta peaks igal pool, kus tahetakse teda kuulata, rääkima sellest kui oluline on hea avalik ruum ning miks me peame hea avaliku ruumi eest seisma. Samuti pakkuma võimalusi, kuidas ruumi kvaliteeti parandada," selgitas ta.

Valga linnarhitektina töötades lähtus Tintera mõttest, et Valga linna peab vastama oma elanike vajadustele. "Kui meil on hetkel inimesi 30 protsenti vähem kui 30 aastat tagasi, siis me peame linna väiksemaks tegema. See tundub triviaalne, aga tegelikult oli selle punktini väga keeruline jõuda, sest meil on vaimselt palju lihtsam aktsepteerida, et elanikkond kasvab mitte kahaneb," nentis ta.

"Inimesed ja kohalike omavalitsuste juhid igatsevad seda, et nende elanikkond kasvaks. Sellest lähtuvalt planeeritakse linnu järjest suuremaks. Meil on praktiliseks kaks-kolm piirkonda, kus elanikkond kasvab, aga kui me vaataksime üle kõikide Eesti kohalike omavalitsuste üldplaneeringud, siis valdav enamus kavandab ikka linna kasvu. Valgas tuli sellest lahti saada, sest sa ei saa eeldada, et inimesed, kes on ära läinud, tulevad lihtsalt tagasi. See ei ole reaalne."

Nii mõneski Eesti piirkonnas lammutatakse seisma jäänud majad ära. Nii ka Valgas. "Kui sul on liiga palju hooneid ja sul pole neid vaja, siis need hakkavad lagunema. Lagunev hoone ei ole tavalisel väga ilus. Kui sul on vähem inimesi, on ka vähem maksumaksjaid, aga linnaruum ja taristu on sama suured ehk sul vähem raha, et neid ülal pidada," rääkis Tintera.

"Nende protsesside tulemus on see, et keskkond hakkab muutuma koledamaks ja see on iga linna jaoks probleemne hetk, sest me seome ennast oma kodukohaga vaimselt just linnaruumi kaudu. Kui meile tundub, et meie kodukoht on ilus, atraktiivne ja armas, siis oleme valmis palju rohkem panustama selle koha arengusse. Kahaneva linna probleem on see, et kohalikud tihi ei ole valmis seda enam tegema. Nad ei usu, et põhjust seal midagi teha, sest kui kõik teised lahkuvad, hakkavad küsima, miks nad ei peaks ka lahkuma," selgitas linnaarhitekt.

Ruumiloome valdkonnas tuuakse teisele linnadele Tintera sõnul Tartut eeskujuks. "Tartu on piisavalt suur, et endale lubada katsetusi, mida väiksemates linnades ressursipuuduse tõttu teha pole võimalik," märkis ta.

Tintera peab oluliseks, et Tartu kesklinnas oleks võimalikult palju elu. "Et kesklinn pakuks võimalikult palju funktsioone, et inimesed jätkuvalt käiksid kesklinnas, et ei juhtuks sama, mis on juhtunud Tallinna vanalinnaga, mis on sisuliselt Disneyland turistidele," märkis ta.