Pildid: "Legendaarse lennu" klassikokkutulek toimus 1. stuudios

Eesti Raadio ajaloolises 1. stuudios kohtusid Tallinna Muusikakeskkooli VIII lennu liikmed, kes on aastakümnete jooksul kujundanud Eesti muusikaelu ja teevad seda tänaseni. Nende kooliaeg taaselustus Klassikaraadio viieosalises saatesarjas "Legendaarne lend", mis jõuab peagi ka Vikerraadio kuulajateni.

Saatesarja käigus sündis midagi täiesti uut. Klassikaraadio ühendas jõud Teatri- ja muusikamuuseumiga, et leida arhiivist Rein Rannapi esimese rock-loo käsikiri. Paul-Eerik Rummo luulele loodud "Laul kohmakast kromanjoonlasest" on dateeritud tähelepanuväärsel kuupäeval 24. veebruaril 1970. Loo tellis Rannapilt klassivend Andres Mustonen, et esitada seda oma ansambliga Märtrid.

Nüüd, 53 aastat hiljem toimus Rannapi esimese rockloo esmasalvestus. Lisaks Andres Mustonenile ja Rein Rannapile lööb kaasa soolokitarrist Jaak Sooäär, samuti trummar Tarmo Kiuru ja basskitarrist Kalmer Laanemägi, kes mõlemad on tuntud Mustoneni poja bändist Regatt.

Klassikaraadio eetris kõlab "Laul kohmakast kromanjoonlasest" aastalõpusaates "Utoopia saatkond" 31. detsembri õhtul.

Vikerraadio kuulajateni jõuab saatesari "Legendaarne lend" 24., 25., ja 26. detsembril.