Klassikaraadios alustas uus saatesari "Legendaarne lend"

Neljaosalises saatesarjas rännatakse muusikakorüfeede tuules nende kooliaega Tallinna Muusikakeskkoolis ning püütakse aru saada, kuidas kujunesid muusikud ja isiksused, kes on aastakümneid kujundanud Eesti muusikaelu ja teevad seda praegu. Sarja avaosa "Koolipingis" on pühendatud esimestele muljetele uuest klassist ja olulisematest õpetajatest ning samuti kooli sissesaamisest.

"Ma õppisin elukohajärgses Tallinna 2. keskkoolis, mis praegu on Reaalkool. Siis just sügisel rajati muusikakeskkool ja kooli esindajad käisid mööda tavalisi koole andekaid lapsi otsimas. Nii et mulle viidi ka läbi igasugused katsed, ma ei mäleta, mida ma seal tegema pidin. Katsed viidi läbi ja leiti, et ma ei ole andekas ja mind ei võetud," naeris Rein Rannap ja lisas, et see teda ei mõjutanud, kuna ta teadis juba paari-aastaselt, et temast tuleb helilooja ja pianist.

Rein Rannap liitus Muusikakeskkooli VIII lennuga viiendas klassis, kui juba olid ees ootamas tulevased Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professorid helilooja René Eespere ning viiuldaja Urmas Vulp. Aasta pärast Rannapit tulid klassi Paul Mägi ja Andres Mustonen, kellega koos loodi kohe džässtrio. "Mina mängisin klaverit, Paul mängis trompetit, aga Mustonen – viiulit ei olnud meil sinna vaja, nii et tema mängis trummi. Trummikomplekte ka tookord ei olnud, meil oli kaks pioneeritrummi, mida ta siis vaheldumisi lõi," rääkis Rannap.

Inspireerivat ja vaimselt pulbitsevat keskkonda taaselustavad esimeses saates klassivennad René Eespere, Urmas Vulp, Madis Kolk, Jaan Alver ja Margus Pilter. Õpetaja vaatepunkti lisab muusikateadlane Tiia Järg, kes tuli tollase 10. klassi ette 1970. aasta sügisel. "Kui ma seda tööd alustasin, siis arvasin, et muusikakeskkool on täis niisugusi lapsi. Ja minu uued kolleegid vaatasid mind kergelt kahetseva naeratusega ja ütlesid: ei midagi niisugust," meenutab Järg.

