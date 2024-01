Juulis esineb Tartus rokilegend Bryan Adams

Adams sai muusikamaailmas oluliseks tegelaseks 1980. aastatel, millele pani alguse kümnendi alguses välja antud endanimeline debüütalbum. 1984. aasta albumist "Reckless" sai esimene kanadalase plaat, mis müüs Kanadas üle 80 000 eksemplari ja tõi muusikule edu ka Ameerika Ühendriikides.

Tänaseks 17 stuudioalbumit välja andnud 64-aastase rokkmuusiku tuntumate hittide hulka kuuluvad näiteks "Please Forgive Me" ja "Everything I Do (I Do It For You)". Pika karjääri jooksul on Adams pälvinud 20 Juno ehk Kanada muusikaauhinda ja ühe Grammy auhinna.

Tartu 2024 juhi Kuldar Leisi sõnul tõotab kontsert tulla Tartu lauluväljakul meeldejääv ja nostalgiline muusikaelamus – kuulda saab Adamsi parimaid hitte läbi aegade ning rokilegendi oma ihusilmaga laval näha.

"Olen Adamsit läbi aastakümnete pidevalt kuulnud erinevatest raadiokanalitest. Nüüd on võimalus teda meie väiksel kodusel lauluväljakul laivis rokkimas näha nagu meenuks suvi 40 aasta eest, kui olin teismeline ning ilmus tema üks kuulsaim hitt "Summer of '69"," rääkis Leis.