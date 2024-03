Tuleval nädalal on "Plekktrummi" külaline kunstiteadlane Kadi Polli

ETV2 kultuurisaates "Plekktrumm" on 1. aprillil külas kunstiteadlane Kadi Polli.

Euroopa muuseumide kohal on juba mõnda aega rippunud küsimus, mida teha esemetega, mis on päritolumaadest varastatud või vastu tahtmist kaasa võetud. Kui palju puudutab see Eesti kunstiajalugu?

"Plekktrummi" külaline on Kumu juht, kunstiteadlane Kadi Polli. Saatejuht on Joonas Hellerma.

Saade on eetris 1. aprillil kell 22.00.