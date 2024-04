Tuleval aastal jõuab kinodesse filmi "Jan Uuspõld läheb Tartusse" järg

Saatejuhid Siim Rohtla ja Richard-Erik Järvi avaldasid "Filmaanias", et tuleval aastal jõuab vaatajate ette film "Jan Uuspõld läheb koju", mis on järg 2007. aastal valminud Rain Tolgi ja Andres Maimiku filmile "Jan Uuspõld läheb Tartusse".

Produtsent Tanel Tatter selgitas ERR-ile, et järjeloo ajend tuli autoritelt Andres Maimikult ja Rain Tolgillt. "Juured ulatuvad esimese filmi järelkajasse ja uus ajastu märksõnaga "Dumb Ages" andis püssirohule tikku, et uus lugu filmi panna," lisas ta ja kinnitas, et uue filmi režissöörid on taas Tolk ja Maimik.

"2007. aastal tabas Eesti kinoekraane erakordne fenomen, kui näitleja Jan Uuspõllu pooleldi elust võetud üleelamistest valmis komöödia "Jan Uuspõld läheb Tartusse", mis meelitas kinodesse suurel hulgal erinevaid vaatajaid. Aja jooksul sai linateos samasuguseks kultusfilmiks nagu "Noor pensionär" või "Viimne reliikvia", mille andunud fänkonnal on kogu teos peas. Ühtlasi kujunes filmist ajastu lühikroonika, nii heas kui halvas," selgitas produtsent Tanel Tatter.

Ta tõi välja, et nüüd figureerib 50-aastane Jan Uuspõld taas meedia esikülgedel. "Tema ürgandeka, aga vastuolulise isiksuse ümber liigub tänapäevale iseloomulikke tegelasi ja vormib värvikaid suhteid ning dramaatiline eraelu lausa kisendab uue filmi järgi. Film võtab kokku tänapäeva sõlmküsimusi, karaktereid ja teemasid ning teeb seda kohati iroonilises, kohati absurdses ja kohati lüürilises võtmes. Filmis astub üles terve plejaad avalikkusele tuttavaid tegelasi ja seiklus alaku."

Järjefilmi võtted algavad tänavu juunis ning kinodesse jõuab linateos tuleva aasta kevadel. Filmi tootjad on Apollo Film Productions ja Mootor Entertainment Grupp

Tatteri kõrval on produtsendid veel Liis Jalasto, Veiko Esken ja Indrek Rahumaa.