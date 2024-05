Vanemuise teatrijuhina jätkab Aivar Mäe

Aivar Mäe on Vanemuise teatrit juhtinud aastatel 2003–2006. 2023. aastal, pärast Vanemuise teatrijuhi ebaõnnestunud avalikku konkurssi määras nõukogu etendusasutuste seadusest lähtuvalt Aivar Mäe üheks aastaks Vanemuise teatrijuhiks.

9. aprillil 2024 väljakuulutatud Vanemuise teatrijuhi avalikule konkursile laekus kaks avaldust. SA Teater Vanemuine nõukogu otsusega jätkab Aivar Mäe järgmistel aastatel Vanemuise teatri juhtimist.

SA Teater Vanemuine nõukogu esimehe Urmas Klaasi sõnul oli nõukogu valik konsensuslik. "Eesti ainsa kolmežanriteatri eesotsas olles on Aivar Mäe näidanud end tugeva juhina. Mäe visioon ja koostöö teatriperega on selline, et nõukogu otsustas tema teatrijuhina jätkamise kasuks järgmiseks viieks aastaks," rääkis Klaas.

Vanemuise teatrijuht Aivar Mäe rääkis, et nende enam kui üheksa kuu jooksul, mis ta on praeguseks Vanemuise teatrit juhtinud, on tal kujunenud nägemus konkreetsematest sammudest, mida teatri arengu ja heaolu kindlustamiseks lähitulevikus astuda tuleks. "Loomulikult oli ja on ülimaks eesmärgiks nii Vanemuise kõrge kunstiline tase, töötajate ja publiku heaolu kui ka teatri majanduslik õitseng," ütles Mäe.