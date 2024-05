Vanemuise teatri draamajuhiks saab Tanel Jonas

Tanel Jonas valiti välja kolme kandidaadi seast. Vanemuise teatrijuhi Aivar Mäe sõnul on Tanel Jonasel mõtted, kuidas arendada Vanemuise draamatruppi seestpoolt, nägemus, kuidas siduda omavahel Vanemuise teatri kolme žanrit ning visioon repertuaarist, mis looks lisaväärtust tänasele väga heale repertuaarile.

"Praegune draamajuht Tiit Palu on Vanemuise draamatruppi juhtinud 2013. aastast. Ta on ehitanud üles tugeva trupi ja pakkunud nii trupile kui teatripublikule repertuaarivalikuga mitmekülgseid võimalusi teatrit teha ja näha. Tiidu tehtud töö on Tanelile tugevaks vundamendiks, mille pealt edasi minna," rääkis Mäe.

Teatrijuhi sõnul on Tanel Jonase tugevus ja eelis lai vaade teatrimaailmale ning kogemustepagas, mis aitab teravalt tajuda Eesti teatrit kui tervikut ja näha Vanemuise teatri positsiooni, tugevusi ja arengupotentsiaali seal sees. "Seda kogemust on kujundanud loomingulise juhi ülesanded ja lavastajatöö Ugala teatris, aga ka näitleja- ja lavastaja-aastad Vanemuise teatris ning väljaspool," sõnas Mäe.

Oma draamajuhi visioonis avaldas Tanel Jonas soovi suurendada draamarepertuaari fookust ühiskonnas aktuaalsetele teemadele, probleemidele ja ideedele. "Teater ei pruugi olla päevakajaline, aga ta peab olema aktuaalne, jutustades lugusid, mis suhestuvad praegusest tugevamalt inimeste ja maailmaga teatri ümber," leiab ta. Repertuaariloomes peab Jonas oluliseks sihtrühmaks ka lapsi ja noori.

Jonase sõnul iseloomustab Vanemuise praegust draamarepertuaari sõnateatrikesksus, kuigi draamatrupp on teinud aegade jooksul väikesi põikeid ka teistesse žanritesse.

"Need põiked on Eesti teatripildis olnud enamasti õnnestumised ning pakkunud ka tegijatele endile uusi ja värskeid võimalusi loominguliseks eneseteostuseks. Senisest sagedasem žanrite omavaheline segamine ja julgemad katsetused muusika- ja tantsuteatris on potentsiaal, mida tulevikus julgemalt katsetada, see avardab üldist repertuaaripilti ning pakub trupiliikmetele vaheldusrikkaid ja huvitavaid võimalusi erialaseks arenguks," tõdes Vanemuise teatri tulevane draamajuht Tanel Jonas.

Tanel Jonas oli aastatel 2004–2019 Vanemuise teatri näitleja ning aastatel 2019–2023 oli ta Ugala teatri kunstiline juht.