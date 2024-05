Nublu sõlmis plaadilepingu Island Records Finlandiga

Reedel ilmuva Nublu singli "Push It" koos Maria Kallastuga annab välja Universal Music Groupi all tegutsev Island Records Finland. Rahvusvaheliselt on Island Recordsil ette näidata edulood nagu Sabrina Carpenter ja Amy Winehouse.

Soome sõltumatu muusikakirjastaja Elements Music ja Soome suurim plaadifirma Universal Music Finland alustasid koostööd plaadifirmaga Island Records. Elements on valitud kuuel korral Soome aasta kirjastajaks ning 2020. pälvis firma preemia panuse eest muusika eksporti.

Island Records Finlandi asub juhtima Eero Tolppanen Elements Musicust. "Island Records usub oma artistide ainulaadsusesse ja pakub võimalusi erinevates žanrites tegutsevatele artistidele. /.../ Oma plaadifirmaga saame säilitada väikese ettevõtte mobiilsuse ja samal ajal pääseda ligi suure plaadifirma ressurssidele," kommenteeris Tolppanen.

"Nublu ja Island Records sobivad ideaalselt kokku. Nublul on väga tugev visioon oma karjäärist ja ka ambitsioon oma plaanide elluviimiseks. Islandis saame seda visiooni toetada, pakkudes pühendunud meeskonda, meie rahvusvahelist autorite ja produtsentide võrgustikku ning Islandi ja Universali globaalse plaadifirma perekonna koostöövõimalusi," rääkis Tolppanen.

1959. aastal Jamaical asutatud Island Records on üks maailma tuntumaid plaadifirmasid ja on püsinud nõutud kodukohana nii väljakujunenud kui uute artistide jaoks. Enam kui 60-aastase ajaloo jooksul on plaadifirmat esindanud artistid nagu Bob Marley, U2, Amy Winehouse, Shawn Mendes ja The Killers.