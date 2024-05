VHK teatriklassi rühmatöö "Võibolla ma nägin seda unes" etendub Theatrumis

Kursuse juhendajad Maria Peterson ja Mirko Rajas pakkusid noortele diplomitöö teemaks unistamise.

"Siis me hakkasime tegema erinevaid etüüde, hakkasime ise enda unistuste ja mõtete põhjal panema kokku jada ja lõpuks sündis sellest hoopis unenägu, see oli unistustest lähtuv unenägu," ütles Chiara Delfino VHK teatriklassist.

"Alguses oli küll keeruline, ma mäletan, kui meile see ülesanne anti, et rääkige välja oma suurimad unistused, see oli nii, et pooltel olid silmad märjad, aga nüüd on vabastav ja mõnus rääkida maailmale, mis minu sees on," lisas VHK teatriklassi õpilane Oliver Laimets.

Lavastuses moodustavad sümpaatse terviku noorte endi ja klassikute tekstid, mis on ühendatud sõna-, füüsilise ja muusikateatri elementidega.

"Mingis mõttes oli see ka eneseotsing, kuna me oleme 15 noort koos laval ja kõik need unistused ja unenäolised teemad on meile väga olulised. Peamised teemad on armastus, eneseotsimine, helgus, kergus ja kõiki neid koos laval mõtestada, see mängis kõigi jaoks olulist rolli enese avastamisel," ütles Paul Abiline VHK teatriklassist.

"Luua sellist lavastust, mis lähtub paljuski nendest endist, nende endi maailmatajust, unistustest, mõtetest, see näitab, et kui sellist tervikut on nendega võimalik kokku panna, siis nad on hästi tundlikud, nad on hästi avatud, nad on hästi kokkuhoidvad, ja hästi ilusad 15 noort hinge," ütles kursuse juhendaja ja lavastaja Mirko Rajas.

VHK diplomilavastust mängitakse Theatrumi saalis alates 31. maist üheksal korral.