Eeva Mägi "Mo Mamma" valiti Müncheni filmifestivali programmi

"Mo Mamma" linastub International Independent programmis. 1. juulil toimub ka teine linastus. Mõlemale linastusele järgneb vestlusring režissööriga.

"Mo Mamma" esilinastus möödunud aasta Pimedate Ööde filmifestivali debüütfilmi konkursil ja jõudis tänavu kevadel ka Eesti kinolevisse.

"Mo Mamma" sai aasta alguses kolm Kultuurkapitali aastapreemiat: parima debüütmängufilm aastapreemia, ning nii Helena Lotmani kui Eva Kolditsat autasustati parima näitlejanna preemiaga rolli eest filmis "Mo Mamma". Samuti sai film žürii eripreemia Pimedate Ööde Filmifestivalil parimate debüütfilmide hulgas.

FIlmi režissöör ja stsenarist on Eeva Mägi, osades on Helena Lotman ja Eva Koldits. Produtsendid on Marju Lepp, Manfred Vainokivi, Eeva Mägi ja Sten-Johan Lill. Operaator Sten-Johan Lill. Filmi tootjad on Filmivabrik, Kinosaurus Film ja Kultuurikuur.