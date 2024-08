Paavli Kultuurivabrikus algab kolmepäevane festival Paavli.Club

Festival leiab aset kolmel laval ning esinejate nimekirjas on teiste seas nii Kanye Westi kui ka Travis Scotti jaoks produtseerinud trance-muusika uuendaja Evian Christ, Eesti päritolu New Yorgis tegutsev Umru, kes on teinud tihedalt koostööd Charli XCX-ga, kaasaegse techno teenäitaja Jasss, Kolumbia tõusev täht Bitter Babe, plahvatuslik Belgia live-elektroonika projekt Lander & Adriaan ning paljud teised.

Eesti esinejatest astuvad live-kavadega üles Ajukaja & Ats, The Kitchen Brothers, Olga & Bobek, Dharma Coil ja Red Bull Music Academy vilistlane Metabora, kes esitleb uudset audiovisuaalset kava. DJ-dena esinevad Micaela Saraceno, Nikolajev, laurel2 ja kümned teised.

Korraldustiimi sõnul ei seata rõhku žanrilisele määratlusele, vaid hoopis soovile pakkuda eklektilist, kvaliteetset ja kureeritud elamust. Külastajatelt oodatakse vaid avatud meelt ja valmisolekut lasta end üllatada. Lisaks muusikaprogrammile lubatakse pakkuda ka põnevat produktsiooni, alates valguslahendustest ruumidisainini.

Täpsema kavaga saab tutvuda siin.