Tommy Cash avaldas lühialbumi "High Fashion"

"High Fashion" on rännak läbi erinevate ajastute. Artist kirjeldab lühialbumit kui retrospektiivset reisi. "Need on helid, mida lapsepõlves armastasin ja mis on mind kujundanud", ütles ta.

Uut loomingut kuuleb Tommy Cashi peagi algaval ning kolm nädalat vältaval tuuril Euroopa ja USA metropolides Londonis, Pariisis, Berliinis, Varssavis, Budapestis, Milanos, Los Angeleses, Chicagos, Bostonis, New Yorgis ja mujal.