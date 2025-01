"Auroras" peategelast kehastav Mägi: karakteripõhine improvisatsioon on vabastav

"Aurora" räägib loo religioosses perekonnas kasvanud noorest naisest ja ühest suvest tema elus.

Rain Tolgi ja Andres Maimiku filmidele omast huumorit on "Auroras" vähem, pigem on rõhku pandud tõsisemale käsitluslaadile. Seda ilmestab ka karakteripõhine improvisatsioonimeetod – karakteri kirjeldus on näitlejale ette antud ja tal tuleb seda koos teiste tegelastega uutes olukordades kasutada. Filmis peaosa mängiva Maarja Johanna Mägi sõnul oli see vabastav ja mänguline.

"See meetod annab sulle tegelase tausta nii tugevalt, et kui me lõpuks platsile läksime, siis ma ei pidanud eriti mõtlema, mida mu tegelane siin teeks või kuidas oleks õige, sest see kõik tuli juba minu seest. Kuidagi alateadvuse pealt hakkas roll tööle," rääkis Mägi "Aktuaalses kaameras".

Filmiajakirjanik Kaspar Viilup ütles, et Tolgi ja Maimiku uus film oli talle positiivseks üllatuseks. Sellele andis tõuke improvisatsiooniline metoodika, mille kaudu käsitletakse suuri teemasid vabadusest ja armastusest.

"Küsimus, millega nad hakkasid tegelema, ei lähtunud filmist endast, vaid nendest üldinimlikest probleemidest. Nende pinnalt tekkiski väga suur osa tänu näitlejatele, sest nad ei pidanud arendama mitte filmi, vaid nad hakkasid nende küsimustega täitsa isiklikult pinnalt tegelema," lausus Viilup.