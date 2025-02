Puhkpillimängijad valmistuvad suviseks laulupeoks

Tänavusel laulu- ja tantsupeol esitavad puhkpillimängijad laulukaare all viis pala. Puhkpilliorkestrite liigijuhi Bert Langeleri jaoks on oluline, et suure peo vaimustust osataks ära kasutada.

"Väga tähtis on, et töötame peale laulupidu igas väikses külas ja linnas inimeste ja kogukonnaga. Siis on garanteeritud, et see läheb ka laulupidudel edasi," lausus ta "Aktuaalses kaameras".

Avinurme puhkpilliorkestri kapellmeister Verner Mölder tõdes, et seal, kus orkestrit hinnatakse, on traditsioone lihtsam hoida.

"Avinurme orkestriski on kolm põlvkonda, isad, pojad ja vanaisad, ning see on see võti kindlasti. Väga oluline on ka kodune tugi. Kui me oleme suutnud põlvkondade kaupa seda kultuuri viljeleda, siis ühel momendil puudutab see igat kogukonna liiget. Ma usun, et Avinurmes me oleme suutnud seda tabada," rääkis ta.

Puhkpilliõpetaja Ott Kask ütles, et tühiste ahvatluste rikkal ajal on noori keeruline, aga oluline puhkpillimängu juurde suunata.

"Need, kes on tulnud ja jäänud, on väga õnnelikud, et nad saavad seda teha. Nad saavad väga hästi sellest aru, kui väärtuslik see on. Ja püüame seda positiivselt edasi teha."

Enam kui poole oma elust puhkpilli mänginud Säde-Helis Pärna arvates on võti noorteni jõudmisel nendega arvestamises.

"Kui noored ise teisi noori kutsuksid, siis see kindlasti aitaks. Ja muidugi tasuks mängida sellist repertuaari, mida ka noored ise tahaksid. Et noored saaks ka ise välja pakkuda neid lugusid, mis neid kõnetavad," pakkus ta.

Alexander Langeler hakkas puhkpillimänguga tegelema vanemate eeskujul. "Sellega on võimalik teha igasugu erinevaid asju ja mängida erinevat muusikat ning saab mängida orkestris. See ongi kõige toredam, et saab koos teistega mängida ja musitseerida," sõnas noor muusik.