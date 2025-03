Galerii: laulu- ja tantsupeoliste ettevalmistused suviseks suurpeoks

3.–6. juulil täituvad Tallinna lauluväljak ja Kalevi staadion taas tuhandete esinejate ja pealtvaatajate ühise laulu, liikumise ja peomeeleoluga. Selleks, et kõik kulgeks sujuvalt ja väärikalt, käivad praegu igapäevased ettevalmistused – harjutatakse, planeeritakse ja liigutakse samm-sammult suure sündmuse suunas. Laulupeo kunstilise juhi Heli Jürgensoni sõnul tekitab ületatud 100 päeva piir juba kerget närvikõdi. "Tempo tõuseb iga päevaga ning pidu aina läheneb. Peame väga pingsalt mõtlema, kuidas kahe laulupeo kontserdi produktsioon lauluväljakul välja nägema hakkab," ütles ta.

Eelproovid lauljatele, tantsijatele ja orkestritele on juba käimas ning jätkuvad kevadkuudel. Just nende proovide põhjal tehakse otsused, kes kollektiividest saavad koha peol. Samal ajal valmistuvad oma tähtsaks rolliks ka tantsupeo juhendajad – 27. aprillil ja 10. mail toimuvad tantsupeo jooniste seminarid, kus räägitakse liikumismustritest, märkide lugemisest ja rühmade paiknemisest. "Jooniste seminar on tantsupeo oluline vaheetapp selleks, et tantsupeo nädalal harjutusväljakute töö sujuks ja joonised saaksid tekkima hakata," sõnas tantsutoimetaja Agne Kurrikoff-Herman.

Et kõik suursündmused sujuksid, töötab hoogsalt ka kogu korraldusmeeskond. "Nii on meil näiteks liiklustoimkond, kes valmistab ette liiklussulgemisi, jäätmemajanduse toimkond, kes hoolitseb keskkonnateemade eest ja nii edasi. Iga toimkond valmistab ette oma osa, kuid samas on toimkondadel ka kokkupuutepunkte ning omavaheline koostöö on tähtis," märkis Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla. Ta lisas et kuigi jäänud on vaid 100 päeva ja teha veel küllaga, liiguvad ettevalmistused kenasti graafikus.

Laulupeo tuli, mis süüdatakse 15. juunil Tartus, liigub läbi kõigi maakondade Tallinna lauluväljakule. 29. juunil külastab tuli Narvat, kus toimub ESTO laulupäev, ning samal päeval algab Tallinnas ka kauaoodatud peonädal, mil tantsijad oma koondproovidega harjutusväljakutel algust teevad. Laulupeo koondproovid lauluväljakul saavad alguse neljapäevast 3. juulil ning samal päeval saabuvad pealinna oma koondproovi ka rahvamuusikud.

Tantsupeolised annavad oma kolm etendust 3. ja 4. juulil Kalevi staadionil. Rahvamuusikud esinevad 4. juulil Vabaduse väljakul tasuta kontserdiga. Laulupeo rongkäik ja avakontsert toimuvad 5. juulil ning suur kontsert 6. juulil – avakontserdile mahub ligikaudu 48 000 ja suurkontserdile 58 000 piletiga pealtvaatajat.

28. laulu- ja 21. tantsupidu toimub 3.–6. juulil 2025 Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja on Helena-Mariana Reimann ning rahvamuusikapeo loominguline juht on Helin Pihlap. Laulu- ja tantsupeo korraldaja on Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.