Suvisele tantsupeole koguneb 10 972 tantsijat

Tänavuse tantsupeo ülesehitus on varasematest erinev – väljakul ei ole ainult traditsioonilisi liike, vaid iga piirkond kannab tantsudena ette oma paikkonna tavad ja traditsioonid. XXI tantsupeo "Iseoma" pealavastaja Helena-Mariana Reimanni sõnul jutustab tantsupidu lugu suguvõsa kokkutuleku teekonnast, kus igal piirkonnal on rääkida iseoma lugu.

Reimann tõi välja, et lisaks tantsudele on palju rõhku pandud ka pärimuslikule muusikale ning nii tantsitakse kagukandis lõõtsade ja karmoškade saatel ning lääneranniku tantsu saadab Hiiu kannel. Lugude salvestamisel on kaasa löönud üle 30 erineva koosluse ja üle 100 muusiku.

Tantsupeol on Eesti jagatud kaheksaks piirkonnaks: 1216 tantsijat läänerannikult (Hiiumaalt, Saaremaalt, Läänemaalt ja Lääne-Harjumaalt), 1039 tantsijat põhjarannikult (Ida-Harjumaalt, Lääne-Virumaalt ja Ida-Virumaalt), 1074 Tartu-Voorelt (Tartumaalt ja Jõgevamaalt), 740 tantsijat kagukandist (Võrumaalt ja Põlvamaalt), 494 tantsijat Sakalast (Viljandimaalt ja Valgamaalt), 794 tantsijat keskpõrandalt (Raplamaalt ja Järvamaalt), 506 tantsijat Pärnumaalt ning 1054 tantsijat pealinnast. Samuti on peol neli niinimetatud üle-eestilist liiki: 1 962 tantsijat naisrühmadest, 1112 võimlejat ja 464 tantsijat valiksegarühmadest. Lisaks on uue liigina kaasatud ka 517 tantsijat Eestist kaugemal tegutsevatest eesti tantsurühmadest ning nende liik on nimeks saanud "Üleilma".

Pealavastaja sõnul on kõige tihedama sõela läbima pidanud naisrühmad ja võimlejad – nii on see paraku olnud iga tantsupeoga. Samas rõõmustab teadmine, et seekord õnnestus väljakule mahutada kolmandiku võrra rohkem naisrühmi, et rohkem tublisid naistantsijaid saaks peost osa.

"Usun ja loodan, et kõik need tublid rühmad, kes sel korral tantsuväljakule ei mahtunud, esitavad tantsupeoks õpitud repertuaari kohalikel sündmustel ja mujalgi. Samuti ootame kõiki tantsijaid, kes eelproovid kaasa tegid, aga peole ei jõudnud, osa saama tantsupeo peaproovi etendusest," sõnas ta.

Kokku on laulu- ja tantsupeo eel üle Eesti toimunud ja veel toimumas 550 maakondlikku eelproovi. Kui tantsurühmad saavad reedel oma ettetantsimise tulemustest teada, siis laulupeo eelproovid vältavad oluliselt pikemalt ning koori ja orkestriliikide juhtide teekond läbi Eesti kestab veel enam kui kuu aega.

Ettelaulmistel ja -mängimistel head tulemust näidanud koorid ja orkestrid saavad tagasiside kohe pärast ettemängimist ning nendel, kellel ettelaulmine või ettemängimine niivõrd sujuvalt ei läinud, tuleb oodata, kuni kõik kollektiivid on oma soorituse teinud ehk 22. maini, mil kunstiline toimkond langetab otsused peol osalevate kollektiivide lõpliku nimekirja osas. Samuti selguvad maikuus ka rahvamuusikute ettemängimiste tulemused.

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu "Iseoma" toimub 3. kuni 6. juulini 2025 Tallinnas.