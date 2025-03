2028. aastal toimuva laulu- ja tantsupeo üldjuhid on Riivo Jõgi ja Kadri Tiis

Kahele konkursile laekus kokku seitse tööd.

Laulupeo konkursikomisjoni esimehe Raul Talmari sõnul olid võidutöö tugevusteks töö terviklik ja selge visioon 2028. aastal ees ootava väga erilise peo kunstiliseks teostamiseks.

"Ajaloos ei ole varem noorte- ja üldpidu korraga ja ühel aastal peetud, mistõttu ei ole uue peo kunstilisel juhil toetuda muule kui iseenda ja oma meeskonna parimale tunnetusele ja koostööle. Võidutöö kandvaks ideeks olev ajatelg loob sellele keerukale ülesandele arusaadava raami ning hea lähtepositsiooni," ütles Talmar.

Komisjoni hinnangul on Riivo Jõgi näol ühendatud helilooja muusikaline tundlikkus ning äärmiselt lai silmaring ja regionaalne taju, sest ta töötab igapäevaselt nii kooride, orkestritega kui ka paljude väga erinevate muusikakollektiividega üle Eesti. Komisjoni esimehe sõnul on Riivo Jõgi kogemuslik pagas varasemate laulupidude töös märkimisväärne nii dirigendi ja liigijuhi kui ka helilooja ja seadete autorina.

Tantsupeo konkursikomisjoni esimees Karel Johannes Vähi tõi välja, et valiku langetamisel sai määravaks Kadri Tiisi aastakümnete pikkune kogemus tantsupidude ettevalmistamisel nii lavastaja kui ka korraldajana – see peegeldab tema küpsust ja valmisolekut juhtida enneolematult suurt tantsupidu ning vastutada samas kogu valdkonna arengu eest.

Vähi sõnul iseloomustab Tiisi sügav erialane teadlikkus, analüüsivõime, avatus ja koostöövalmidus ning oskus langetada läbimõeldud otsuseid – just need omadused loovad tugeva aluse 2028. aasta suvel enam kui 15 000 lapse, noore ja täiskasvanu toomiseks Kalevi staadionile, et kanda edasi kahte väärikat tantsupeo traditsiooni.

"Kadri lavastuslik idee käsitleda tasakaalu kui väärtust on tänases ühiskonnas tähendusrikas ja oluline. Samavõrd tähelepanuväärne on tema soov hoida meie eelkäijate elukogemuse kaudu traditsiooni algupära, samas tuues sellesse noorte loojate värsked ideed, et need kõnetaks inimesi ka homses päevas," selgitas Vähi.

22. üldtantsupidu ja 14. noorte tantsupidu toimuvad 1.-2. juulil 2028 Kalevi staadionil. 29. üldlaulupidu ja 14. noorte laulupidu toimuvad 8.-9. juulil 2028 Tallinna lauluväljakul.