Järgmine laulu- ja tantsupidu toimub 2028. aastal ühiselt noortele ja täiskasvanutele

Järgmine laulu- ja tantsupidu pärast 2025. aasta üldlaulu- ja tantsupidu toimub 2028. aastal selliselt, et kahe nädala jooksul peetakse nii noorte pidu kui ka kõiki vanuserühmi hõlmav üld laulu- ja tantsupidu.

"2028. aastal toimub nii üld- kui noorte laulu- ja tantsupidu üheskoos," rääkis Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla neljapäeval "Terevisioonis".

Ta selgitas, et see otsus on tingitud pandeemia-ajast, mis lõi tavapärase pidude rütmi sassi ning muutusid nii noortepeo kui ka üldpeo toimumisajad. Viimane noorte laulu- ja tantsupidu peeti 2023. aastal ja üldpidu toimub 2025. aasta suvel. Ilma selle otsuseta oleks pidanud kuue aasta jooksul korraldama neli pidu, mida oleks nii juhendajatele kui ka esinejatele olnud liiga palju, märkis ta.

"XIII noortepidu toimus tavapärasest aasta võrra hiljem, seetõttu ka tuleva-aastane XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu toimub tavapärasest aasta võrra hiljem. Muudatuste tõttu pidude toimumisaastates kohtuvad XIV noorte laulu- ja tantsupidu ning XXIX üldlaulu- ja XXII tantsupidu aastal 2028 ühel suurel ja ühisel laulu- ja tantsupeol," lisas Toomla hiljem sihtasutuse pressiesindaja vahendusel.

Toomla kinnitas "Terevisioonis", et ühispeo korraldamine ei tähenda, et seekord mahub laulukaare alla ja tantsima vähem esinejaid. Tema sõnul venitatakse pidu kahe nädala pikkuseks, kus esimesel nädalal toimuvad tantsupeo proovid ja nädala lõpus kontserdid, teisel nädalal aga lauljate proovid ning nädala lõpus rongkäik ja laulupidu. Lauljate mahutamiseks laulukaare alla korraldatakse noortekooride esinemine laupäeval, üldkooride kontsert aga pühapäeval.

XXII üldtantsupidu ja XIV noorte tantsupidu toimuvad 1.-2. juulil 2028 Kalevi staadionil. XXIX üldlaulupidu ja XIV noorte laulupidu toimuvad 8.-9. juulil 2028 Tallinna lauluväljakul.

Algas konkurss 2028. aasta peo kunstiliste juhtide leidmiseks

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koos Eesti Kooriühingu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga kuulutas neljapäeval välja konkursi XXIX üldlaulu- ja XXII tantsupeo ning XIV noorte laulu- ja tantsupeo kunstilise juhi ja pealavastaja leidmiseks.

"Sellele, nii nimetatud ühislaulupeole, asume otsima üht ja ühist kunstilist juhti. Sama moodi saab tantsupidu olema üks suur ühine etendus, millele otsime pealavastajat, kes noortepeo ja üldtantsupeo väljakul ühendaks ja samas mõlema erilisuse esile tooks," selgitas Toomla.

Mõlema peo kunstilise juhi kandidaadil palutakse kirjeldada oma lähteideed sellest ajaloolisest suurpeost. Samuti soovitakse aru saada repertuaari valiku põhimõtetest ja mahust koos repertuaarinäidetega ning milliste põhimõtete järgi moodustub kunstiline toimkond.

XXII üldtantsupeo ja XIV noorte tantsupeo pealavastaja kandidaadil palutakse lisaks kunstilisele kontseptsioonile kirjeldada, millist lugu, teemat või sõnumit ta etendusega edasi soovib anda, milliseid lavastuslikke võimalusi näeb kahe traditsiooni ajaloolisel kohtumisel ning kuidas kujuneb repertuaar.

Konkursil osalejatel palutakse ka kirja panna, millistest väärtustest nad oma töös lähtuvad ning kuidas õppeprotsess saab lähiaastatel toetama koori-, orkestrimuusika ja rahvatantsu üldist arengut Eestis.

Konkursitööde laekumise tähtaeg on 10. veebruari keskpäev 2025.