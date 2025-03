Tuglase novelliauhinna pälvisid Brigitta Davidjants ja Meiu Münt

Žürii koosseisus Maria Esko, Mart Kangur, Eva Koff, Kruusa Kalju, Tiina Laanem ja Indrek Mesikepp otsustas 2024. aasta jooksul ilmunud novellidest tunnustada auhinnaga järgmisi teoseid:

Brigitta Davidjants, "Vaikusesse" (Looming nr 1)

Meiu Münt, "Kuidas saada heaks" (Looming nr 10)

Žürii sõnul paistsid auhinna pälvinud tekstid silma väga hea keelekasutuse ja suurepärase kompositsiooni poolest. Lisaks avaldasid mõlemad autorid žüriile muljet oskusega avada inimolemust selle ebatäiuslikkuses ja haavatavuses, kuid samal ajal leida selles jõudu, ruumi vastuoluliste tõdede paljususele ja üheaegsusele.

Brigitta Davidjants alustab oma novelli "Vaikusesse" aistiliselt tajutava ruumi loomisest. Seejärel viib ta meid keeruliste pere- ja rahvussuhete keskele, mida käsitledes ei ilustata minategelase mõttemaailma, vaid tuuakse igapäevaste pingete ja rahvuslike traumade vastastikmõjus esile tundmused, mida tavapäraselt ei taheta endale tunnistada. Loo lõpuks jõutakse – ja seda vähimagi plakatlikkuseta – väga suure inimliku üldistuseni naiste kaitsetusesest mis tahes ajal mis tahes maal.

Meiu Mündi novellis "Kuidas saada heaks" avaldub autorile iseloomulik mahlakas ja elutruu tekst, nii otsese kõne kui sisekõne vormis. Minategelase eneseirooniline ja nukravõitu huumor varjab küll traagikat, kuid mõjub soojalt ning lähendab lugejat tegelastele. Novell annab väga hästi edasi inimloomust oma vastuolulisuses, mis on täis kahtlusi ja vastandlikke tundeid. Loo jutustamine katkestatakse oskuslikult, ühest vastust andmata, ent seda mõjuvamalt.

54. korda välja antava novelliauhinna asutas Friedebert Tuglas 1971. aastal ning see on Eesti pikima ajalooga katkematult välja antud kirjanduspreemia. Maineka tunnustuse on tänaseks pälvinud juba 108 eesti novelli.