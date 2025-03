David Guetta esineb augustis Tallinna lauluväljakul

23. augustil astub Tallinna lauluväljakul üles DJ ja produtsent David Guetta oma produktsiooniga "The Monolith". Tegemist on tema ainsa kontserdiga Baltikumus ja Skandinaavias.

David Guetta on olnud kuus korda DJ Mag Top 100 edetabeli esikohal, tema lugusid on kuulatud üle 15 miljardi korra ning ta on võitnud kaks Grammy auhinda. Karjääri jooksul on andnud ta välja kuus albumit ja teinud koostööd artistidega nagu The Black Eyed Peas, Rihanna, Britney Spears, Lady Gaga jpt.

Guetta on oma produktsiooniga "The Monolith" esinenud üle maailma juba viimased paar aastat. Show ühendabl valgus-, heli- ja visuaallahendused ning see on inspireeritud Stanley Kubricku filmist "2001: Kosmoseodüsseia".

Viimati astus David Guetta Eestis üles 2014. aastal Tallinna lauluväljakul.