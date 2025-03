Mingo Rajandi avaldas albumi "Werewolves"

Albumilt leiab kuus lugu, mis jutustavad loo kellestki, kes rändab läbi elu otsides kohta, kus olla tema ise. Tulemus on artisti sõnul üks päris müstiline rännak, maa ja iseenda sisemuses, päikeses ja tuules, paljajalu üle kõrbete ja kontinentide, lootuses ja hirmus ikka valguse poole. Albumi põhilisteks teemadeks nimetab Rajandi ühiskonnas valitsevad hirmud ja tabud.

"Kui ma hakkasin "Werewolves" albumiga tööle, siis lugesin parasjagu uuesti Camus' "Võõrast", mis on äärmiselt mõjuv raamat sellest, kuidas on võimalik tunduda võõras iseendale, tervele maailmale ja selles kehtivatele tavadele," avas Rajandi albumi sünnilugu.

"Mida tähendab olla võõras omade seas, igavesti otsida oma õiget kohta, võidelda oma põhiõiguste eest, olla väljatõugatu ilma selleks põhjust andmata? Nõiajahid ei ole maailmas otsa saanud ja sellele peab ikka ja jälle osutama," lisas ta.

Küll aga pole pealkiri "Werewolves" ("Libahundid") kuidagi seotud Kitzbergiga. Muusik selgitas, et libahunt on paljudes kultuurides olnud kellegi võõra ja mõistetamatu kehastus ja nagu metsloomadega ei ole põhjust teda karta, tema hirmutavad omadused on meie enda kujutlusvõime viljad.

Albumit esitleb Rajandi soolokontserdiga Paavli kultuurivabrikus.