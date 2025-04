Mati Undi muuseumis avati uus püsiväljapanek

Kadriorus avas taas uksed Mati Undi muuseum, mis on saanud uue püsiväljapaneku. Koos Mati Undi looga jutustab see ka tema ajastust ja kaasaegsetest.

Siin ei pea aupaklikult nööri tagant uudistama kirjanikust maha jäänud majakraami ja esemeid. Ruum on pigem oma kangelase nägu: mänguline ja teatraalne. Mati Undi lugu jutustatakse läbi talle oluliste paikade ja verstapostide. Õhustiku loomiseks on kasutatud rohkelt ajaloolist fotomaterjali, ning ka Undi oma käega joonistatud miniatuurikesi.

"Sinna juurde oleme pakkunud võimalusi ikkagi aimu saada loomingust erinevate kujundite kaupa ja selle kaudu, et saad käed külge panna, mõtteid vahetada, filosofeerida, intervjuusid kuulata ja videosid vaadata," selgitas Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino.

Mati Undi muuseum ei ole suur, aga ta on tihkelt täis kõivõimalikke sümboleid. Näiteks, kui te kohtate kassikäpakest, tähendab see, et katsu ja puuduta, ela kaasa. Mina näiteks proovisin seda mootorratast, mis peaks kihutama läbi Mati Undi Tartu aegade.

"Meil on esimesed testgrupid ka koolidest käinud ja neile meeldis ajastu, meeldis ka mõned asjad, mis meile tundus, et võiks meeldida. Kõige suurem hitt oli kirjutusmasin, see oli nende jaoks müstika. Meil on siin võimalik ise kiri kirjutada ja sellega nad pusisid tükk aega," rääkis Vaino.

Põnev on tuhnida vanas arhiivikapis, kust leiab nii Mati Undi isiklikke asju, katkeid päevikutest ja kirjadest, samuti ülevaate teostest ja lavastustest. Muuseumis on võimalik läbi viia kirjandustunde, vaadata filme ja videomaterjali, lugeda raamatuid ja proovida ise kirjutada.