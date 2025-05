Maailma Nüüdismuusika Päevadel esindab Eestit Tatjana Kozlova-Johannes

Rahvusvahelise Nüüdismuusika Ühingu (ISCM) korraldatava festivali Maailma Nüüdismuusika Päevad kavasse valis rahvusvahelistest ekspertidest koosnev komisjon tänavu Portosse Eestit esindama helilooja Tatjana Kozlova-Johannese, kelle teost esitab Sond'Ar-te Electric Ensemble. Sond'Ar-te Electric Ensemble on Portugali kammeransambel, mis keskendub nüüdismuusikale ning ühendab akustilisi instrumente ja elektroonikat.

Festival kannab alapealkirja "Muutuse janu" ja keskendub keskkonnateemadele, eriti veepuuduse probleemile, kasutades muusikat kui vahendit ühiskondlike küsimuste esiletoomiseks.

"Teos on saanud tõuke kujutluspildist, mille üheks osaks on ainult õhk – midagi neutraalset, külma, müstiliselt kosmilist ja täiuslikult tühja. Teiseks osaks on puhuja ehk keegi, kes puhub elu sisse ja kehastab midagi paratamatult inimlikku – kaitsetust, üksindust, soojust ja haprust," selgitas helilooja Tatjana Kozlova-Johannes teost.

Tatjana Kozlova-Johannes on Eestit esindanud ka varem. 2010. aastal kõlas Sydneys tema teos "Liikumatuse dimensioon". 2019. aastal, mil festival toimus Eestis, oli Kozlova komponeeritud "Lagunemise ilu" festivali avateos.

Eesti Heliloojate Liit on ISCM-i liige alates 2005. aastast. Väljakujunenud tava kohaselt tutvustab festival igalt liikmeskonna maalt vähemalt ühe helilooja teost. Iga liikmesriik esitab rahvusvahelisele komisjonile kuni kuus ettepanekut.

Igal aastal korraldatakse festival erinevas liikmesriigis. Tänavu toimuvad Maailma Nüüdismuusika Päevad 30. maist 8. juunini Portugalis.