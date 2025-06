Galerii: Hiiumaal toimus 18. Sõru Jazz

Tänavuse festivali lavadel astusid üles Holger Marjamaa Trio, Fredi feat. Anett ja Inga, Sofia Rubina, Anna Kaneelina, Mikk Kaasik, Siim Aimla koos Estonian Dream Big Bandi ning Marianni Leiburiga ja mitmed teised.

Lisaks sai publik osa matkast Korbi mägedesse, kus esinesid ka Erki Pärnoja ning Guido Kangur.

"Sõru Jazz on rohkem kui festival – see on Eesti jazzmuusikute ning saare rahva kogukondlik sündmus, kus kohtuvad suurepärane muusika, kaunis loodus ja head inimesed. Meil on suur rõõm näha, et publik jätkuvalt armastab muusikat ja suvist Hiiumaad ning leiab igal aastal tee meieni," sõnas festivali juht Guido Kangur.