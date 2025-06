ERR vahendab laulu- ja tantsupidu kõigis kanalites

Rahvusringhäälingu kanalid vahendavad juuli esimesel nädalal nii laulu- ja tantsupeo ettevalmistusi kui ka suursündmuse etendusi ja kontserte. ERR-i ülekanded ja kogu peo avab tantsupeo esimene etendus neljapäeval (3. juuli), millele saab kaasa elada Vikerraadio, rahvusringhäälingu portaali ja Jupiteri vahendusel. ETV ja ETV+ toovad vaatajateni tantsupeo kolmanda etenduse reedel (4. juuli) koos sellejuurde kuuluva tänutseremooniaga. Veel enne seda pakub ETV reedel rõõmu rahvamuusikute kontserdiga Vabaduse väljakult.

Laupäev (5. juuli) möödub kõikides ERR-i kanalites rongkäigu ja avakontserdi saatel. Juba heaks traditsiooniks on saanud seegi, et kui ETV pakub rongkäigust ülevaadet koos vaheintervjuudega, siis ETV2 näitab samal ajal rongkäigust katkematut pilti, et kodus saaks teleri vahendusel jälgida just oma kodukandi osalejaid. ETV2 on tänavu taas heaks partneriks ka vaegkuuljatele, sest mõlemad laulupeo kontserdid saavad just seal tõlke eesti viipekeelde. Vaegnägijatele mõeldes saab ETVs valida tantsupeole omakorda kirjeldustõlke.

Nädalavahetuse otseülekanded lauluväljakult jõuavad televaatajate ja raadiokuulajateni täies mahus. Erilise sündmuse puhul muutuvad seetõttu ka nädalavahetuse teleuudiste ajad – 5. juuli "Aktuaalne kaamera" on vaatajate ees kell 18.30 ja pühapäeval tehakse päeva uudistest kokkuvõte kontserdi lõppedes.

Palju tuttavaid tegijaid

ERR on suurpeoks valmistunud juba kuid, et parimal võimalikul moel jõuaksid kodudesse nii tantsupeo kaunid mustrid, rongkäigulised, rahvamuusikud kui ka laulukaare all sündivad meeliliigutavad hetked. Laulu- ja tantsupeo ülekannete peaprodutsent Margus Saar tõdes, et tegemist on suurima ülekandega, mis rahvusringhäälingul teha tuleb. Vastutus on suur nii peol osalejate kui ka vaatajate ees, sest kõige rahvarohkem publik on siiski kodudes. "Soovime ka nendeni selle kohaloluemotsiooni tuua," märkis Saar.

Peo ülekannete heaks töötab sel aastal pea 150 inimest. Margus Saar on ise pidude ülekannetega seotud olnud juba 1999. aastast, ka tänavu jäävad tema kanda lauluväljakule seatud stuudiost tehtavad intervjuud. Koos temaga toovad laulupeo kohtumised ETV vaatajateni Anu Välba ja Grete Lõbu. Vikerraadios ja Klassikaraadios vahendavad laulupeo kontserte Marge-Ly Rookäär ja Tarmo Tiisler stuudiost ning reporteritena inimeste keskelt Miina Pärn ja Madis Hindre.

ETV saatejuhtidest on suve suurpeo kajastamisse kaasatud ka Juhan Kilumets ja Taavi Eilat, kes võtavad reede õhtul suuna Kalevi staadionile tantsupeo lõpuetendusele. Vikerraadios vahendavad esimest etendust Kadri Põlendik ja Tarmo Tiisler.

Reedese rahvamuusikapeo meeleolukad kohtumised toovad vaatajateni omakorda Heleri All ja Oliver Reimann, kes on kohal ka laupäevasel rongkäigul, et intervjueerida osalejaid ja kaasaelajaid. Rongkäigu kommentaarid teles on Margit Kilumets ja Tarmo Tiisler.

Vikerraadios ja Klassikaraadios vahendavad rongkäigu kohtumisi Kaisa Ling koos Taavi Libega ja Miina Pärn koos Madis Hindrega. Stuudios on rongkäiku saatmas Maian Kärmas.

Kaasaelamisvõimalusi jagub

Laulu- ja tantsupeo elamustest saavad ERR-i kanalite kaudu osa ka need inimesed, kes Eestis ei viibi, on parajasti teel või eelistavad telerile muud vahendit, olgu arvuti, telefon või raadio. Veebi kaudu jõuavad kõik ETV ülekanded vaatajateni ERR.ee portaali ja Jupiteri vahendusel, kõik ülekanded on piirangutevabalt nähtavad nii Eestis kui ka välismaal.

Laulu- ja tantsupeo ettevalmistused koonduvad rahvusringhäälingu erilehele laulupidu.err.ee, kuhu hiljem lisanduvad ka laulude ja tantsude järelevaatamise võimalused. Suve suurpeo ettevalmistusi vahendab ETVs 1. juulist ka "Ringvaade suvel".

Laulu- ja tantsupeo ülekanded ERR-i kanalites

Neljapäev, 3. juuli

Tantsupeo I etendus Kalevi keskstaadionil kell 19.00

Vikerraadio, ERR.ee, Jupiter

Reede, 4. juuli

Rahvamuusikute kontsert Vabaduse väljakul kell 14.00

ETV, ERR.ee, Jupiter

Tantsupeo III etendus Kalevi keskstaadionil kell 18.00

ETV, ETV+, ERR.ee, Jupiter

Laupäev, 5. juuli

Laulu- ja tantsupeo rongkäik kell 13.00

ETV, ETV2, ETV+, ERR.ee, Jupiter, Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 4

Laulupeo avakontsert kell 19.30

ETV, ETV2, ERR.ee, Jupiter, Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 4

Pühapäev, 6. juuli

Laulupeo suurkontsert kell 14.00

ETV, ETV2, ETV+, ERR.ee, Jupiter, Vikerraadio, Klassikaraadio