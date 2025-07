Kinodesse jõuab lätlaste rahvusliku ärkamise lugu, kus teeb kaasa Priit Pius

Aastal 1873, vaid neli aastat pärast esimest eestlaste laulupidu ja inspireerituna selle edust, korraldasid Noorlätlaste vaprad mehed rõhuva tsensuuri valvsa pilgu all esimest korda Läti laulupidu. Suur pidu, kus osales 1003 lauljat – nii mehi kui ka naisi – muutis rahva ajaloo kulgu. See on erakordne näide vägivallata vastupanust imperialismi ikke alt pääsemiseks, mida juhtisid läti ettevõtjad, kirjanikud, kirjastajad ja tavalised külaelanikud, kelle hulgas oli ka kirglik koorijuht Jurģis, keda kehastab filmis Priit Pius.

Filmi režissöör Maris Martinsons, stsenaristid Maris Martinsons ja Dainis Īvāns, osades Andris Bulis, Marta Lovisa Jančevska, Priit Pius, Ainārs Ančevskis jt. Produtsent Linda Krūkle, operaator Jānis Jurkovskis, filmi kunstnik on Mārtiņš Kalseris, montaaži autor Maris Martinsons, muusikaon filmile loonud Jēkabs Jančevskis.

Filmi on produtseerinud K Films ja Eesti poolt Kopli Kinokompanii.

