Priit Pius valiti Läti laulupeo-teemalise mängufilmi peaossa

Filmi aluseks on ajalooline lugu Läti laulupeoliikumise algusest ja esimesest laulupeost 1873. aastal. Sellega sai alguse traditsioon, mis on olnud ainulaadne Lätis ja Eestis juba ligi 150 aastat.

Filmi "Maa, mis laulab" režissööri ja ühe stsenaristi Maris Martinsonsi sõnul oli tema jaoks oluline leida lugu, mis ei kõnetaks ainult filmitegijaid endid, vaid võiks olla tähenduslik ka Läti ja Eesti rahva jaoks. "Vaadates läbi ajaloolisi sündmusi ja isikuid, jõudsime Läti esimese laulupeoni. Uurisime materjale lähemalt ja pidime tõdema, et juba toona oli see sündmus nähtus, mis ühendas Läti ja Eesti rahvaid. See imeline lugu pakub võimalust jätkata ühise traditsiooni hoidmist, seega pöördusime partnerite poole Eestis, kes olid rõõmuga nõus meie idee elluviimisel kaasa lööma."

Filmi kaasprodutsent Anneli Ahven rõhutas, et soov osaleda laulupeotraditsiooni kajastava filmi loomisel tekkis kohe, kui ta kuulis Läti kolleegide plaanist seda tegema hakata. "Laulupidu on osa meie rahvuslikust identiteedist, ainulaadne tunne, mida meil, eestlastel, on võimalik jagada vaid oma lõunanaabritega. Ning tõsiasi, et see 150 aastat tagasi alguse saanud nähtus aitas kõigil kolmel riigil 1990ndatel taasiseseisvuda, vaid rõhutab kultuurilise järjepidevuse tähtsust väikerahvaste ellujäämisel. Kuni laulupidu on meile oluline, ei pea me muretsema väljasuremise pärast," räägib Anneli Ahven.

Ooperilaulja Marina Rebeka ja mitme tuntud Läti näitleja kõrval astub filmis "Maa, mis laulab" peaosatäitjana üles Priit Pius. Ta mängib Jurgist, kes on hiljuti lõpetanud Cimze seminari ning alustanud õpetaja ja koorijuhina tööd ühes Läti väikekohas. Ta teeb jõupingutusi, et end kehtestada ning samal ajal saab temast kohaliku kultuurielu eestvedaja. Tänu temale hakkavad kohalikud mehed võtma laulmist tõsiselt ja liituvad kooriga, et osaleda esimesel laulupeol. Keeruline situatsiooni tekib, kui kooriga tahab liituda ka naine, kuid meeskoor ei taha seda lubada.

"Mulle meeldib, et teemana on ette võetud midagi nii ainulaadset kui laulupidu, ning olgugi et tegu on esimese Läti laulupeoga, saab sellega suhestuda iga inimene mis tahes Balti riigist," kommenteeris Priit Pius. "Selle põhjal, mida olen seni tehtust näinud, võin öelda, et filmi visuaalne keel ja projekti suurejoonelisus on kunstiliselt väga põnevad ja ambitsioonikad."

Film "Maa, mis laulab" valmib filmistuudios K Films koostöös Kopli Kinokompaniiga.