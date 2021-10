Linnateatris etendub Margaret Sarve lavastus "Abel Sánchez. Ühe kire lugu"

Lavastus põhineb Miguel de Unamuno jutustusel "Abel Sánchez. Lugu kirest" (tõlkinud Ruth Lias), dramatiseeringu autor on Sarve kursusekaaslane Roos Lisette Parmas.

Miguel de Unamuno ajatu religioonifilosoofiline tekst tõstatab erinevaid teemasid, aga lavastajat inspireerisid teose juures just noorte jaoks aktuaalsed küsimused valikute tegemise painest ja eneseotsingutest. "Algimpulss tõukus minu jaoks saatuse ja vaba tahte küsimusest. Kas ja kui palju on inimese enda teha ja kui palju ei ole. Sealt oleme edasi liikunud temaatikani, millise saatuse me ise enda peale võtame. Kui palju on asi selles, et miski ongi tegelikult meie saatus, ja kui palju selles, et me lihtsalt arvame, et see on meie saatus," sõnas lavastaja.

Professionaalses teatris lavastamine on lavastajaõppe oluline osa, mis aitab Sarve sõnul oma tugevuste ja puudustega silmitsi seista, lisaks on tähtis ka oma ala professionaalidega koos töötamine. "Samuti on kasulik puutuda kokku pikalt teatris töötanud ja seda maailma tundvate inimestega, oskamaks mõtestada ja aru saada, mis on üldse oluline, ning märgata asju, mille peale sa ise ei tuleks," rääkis Margaret Sarv.

Lavastaja juhendaja on Anu Lamp, dramaturgi juhendaja Priit Põldma, valguskunstnik Merily Loss, muusikaline kujundaja Mihkel Kuusk, lavavõitluse stseenid seadis Indrek Sammul. Noored teatritegijad kutsusid lavakunstnikuks kogenud Mae Kivilo.

Laval astuvad üles Linnateatri näitlejad Tõnn Lamp, Märt Pius, Maiken Pius, Ursula Ratasepp ja Argo Aadli.