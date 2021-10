Maiken Pius teatrisse naasmisest: olen ärevil ja elevil

Piusi sõnul on ta valmis teatrisse naasma. Hetkel tunneb naine, et töö ja eraelu on täpselt tasakaalus. "Pigem olen ärevil ja elevil, et nüüd saaks hakata tegema," rääkis naine.

Nelja aasta jooksul, kui Pius on teatrist eemal olnud, on ta tegelnud siiski väiksemate erialaste projektidega. Nii jõudis naine laste kasvatamise kõrvalt üles astuda filmis "Kuulsuse narrid". "See oli väga lõbus tegemine."

Küll aga tõdes naine, et laste kasvatamine on võtnud suurema osa ajast. "Väikeste laste kõrvalt ei jõua mitte midagi," mainis Pius. "Olen keskendunud põhiosas lastega olemisele ja proovida seda aega nautida."

Maiken Pius teeb kaasa Margaret Sarve lavastuses "Abel Sánchez. Ühe kire lugu". Piusi sõnul on lavastaja Sarv oma vanuse kohta väga tubli ja inspireeriv. "See on väga raske amet. Ma lihtsalt imetlen teda."

Lavastaja Margaret Sarve sõnul jõudis lavastuse tekst temani juhuslikult. Sarv tõdes, et oli materjaliga kokku puutunud mõned aastad tagasi, kuid tekst jäi raamaturiiulisse seisma. Ühel hetkel tundis Sarv, et nüüd on õige aeg tekst ette võtta.

Margaret Sarve sõnul räägib lavastus kadedusest. Samuti ka sellest, kuidas rollid võivad hakata inimesi defineerima ning neid raamidesse suruma. Lavastus esitab küsimusi, mis teha olukordades, kui tunneme, et hakkame lämbuma nii enda kui ka teiste poolt püstitatud rollide all.

Noorena pidas näitleja Maiken Pius end arglikuks. "Mingil hetkel saabus mulle kohale, et tuleb julgeda ja õppida. See kõik aitab sind elus edasi," rääkis naine ja tõdes, et võttis endale edaspidi sellise hoiaku. Nüüd on naise sõnul pelglik olek kadunud.