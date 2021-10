Tallinna Linnateatri "Abel Sanchez. Ühe kire lugu" räägib loo kadedusest

Lavastuse aluseks on Miguel de Unamuno samanimeline novell, mille on eesti keelde tõlkinud Ruth Lias.

Loo keskmes on lapsepõlvesõbrad Abel ja Joacuin, kelle suhte kohal on kogu elu rippunud viha ja kadeduse vari, mida üks teise edu ja sarmikuse vastu tunneb.

Novellist pakuvad oma mängulise versiooni lavakooli tudengid Roos Lisette Parmas ja Margaret Sarv, mängivad Tallinna Linnateatri näitlejad. Lavastuskunstnik on Mae Kivilo.

"Oluline, mis see fookus võiks olla, meie loos. Vastavalt sellele hakkasime seda struktureerima, kombineerima erinevaid asju, muutsime päris palju seda algmaterjali, aga et need teemad ja Unamuno stiil jääks püsima. Me Margaretiga koos lugesime seda mitmeid kordi, vaatasime, mõtlesime, mis meie jaoks on hästi suur rõõm oli tänast läbimängu vaadata, mulle tundus, et näitlejad kannavad endas neid teemasid, see on neile oluline ja see mõte jooksis kenasti läbi," rääkis dramatiseerija Roos Lisette Parmas.

"Selle töö juures on olnud hästi väärtuslik, et ma olen õppinud, kuidas tervikut kokku tuua, kui koolis oleme tegelenud ka palju katkendite ja lavastamisega, siis praegu on, et ühtepidi see ongi terviklik lugu, otsad peavad lõpuks kokku jooksma, teistpidi see on teater, siin on nii palju teisi inimesi kaasatud, et kuidas panna kõik inimesed ühe eesmärgi nimel tegutsema," ütles lavastaja Margaret Sarv.