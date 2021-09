Ugala hooaja avasid "Suveöö unenäoga" lavakunstikooli tudengid

Ugalas algaval peol lubavad mõlema lennu esindajad üllatusi, kuid küllap on vaatajaile üllatavat ka Shakespeare'i igihaljas loos.

"Ma arvan, et Shakespeare on ajatu, ta tegeleb niivõrd oluliste teemadega, mis lihtsalt mitte kuidagi ei vanane. Küll aga saab neid teemasid interpreteerida täiesti omal viisil," ütles näitleja Karel Käos.

"Shakespeare'i kohta on öeldud, et tema looming on näitleja kodumaa. Ses mõttes on see hea materjal noortele näitlejatele nii enda kui ka oma ameti ja kutsumuse arendamiseks ja avastamiseks," rääkis Peterson.

Kogu Ugala 102. hooaeg kujuneb armastuse nägu, veenab vaade mängukavale.

"Ühel või teisel moel on armastus nendes materjalides, mis meil sel hooajal lavale jõuavad, kõigis sees. On see ema armastus poja vastu, on see mehe ja naise vaheline armastus, aga armastus peateemana jookseb väga paljudest näidendeist läbi," sõnas Ugala loominguline juht Tanel Jonas.

Kas mõni Tallinna teatritudeng ka Ugalasse tööle tuleb, pole praegu teada, nagu seegi, milliseks noorte tulevik täpsemalt kujuneb. Ugala lavale on aga nii Tallinna kui ka Viljandi õppetaustaga näitlejad alati oodatud.

"Kui räägitakse, et Eestis koolitatakse näitlejaid üleliia, siis mina arvan, et see on täielik vale, sest häid näitlejaid on alati vaja. Teiseks - näitlejaharidus kui selline pole pelgalt näitlejaharidus, vaid see on ka, nagu mulle endale meeldib öelda, ülim inimeseõpetus," rääkis Käos.

Shakespeare'i poeetiline ja sümbolite keel võiks aga teha armastusele ruumi meis kõigis, loodetakse Ugalas.