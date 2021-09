Ugala teatriga liitunud Lauli Koppelmaa: siin on väga mõnus ja kodune

Reedel annab sellest hooajast Ugala trupiga liitunud näitleja Lauli Koppelmaa oma esimese etenduse Ugala teatris, kus astub lavale lavastuses "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus". Näitleja kinnitas, et tegu on väga keerulise lavastusega, kuid proovid edenesid sellele vaatamata väga hästi.

Millised on sinu esimesed muljed Ugala teatrist? Kas sa oled jõudnud juba mõnda Ugala lavastust ka vaadata?

Väga mõnus ja kodune on Ugalas. Paraku ei ole ma veel jõudnud ühtegi lavastust vaatama, sest mul on kolimine pooleli ja alles sätin ennast siia Viljandisse sisse. Aga ma tahaksin väga näha lavastust "Sume on öö". Mulle 1920. aastad ja Scott Fitzgeraldi maailm väga meeldivad. Ja muidugi tudengite "Suveöö unenägu" tahan ka näha.

Kõige esimese tööna võtad üle oma kursuseõe Laura Kalle rollide kaskaadi lavastuses "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus". Kuidas proovid on sujunud? Kui ühte rolli sisse õppida on juba keeruline, sest pead saavutama paari prooviga selle, mis teised on teinud mitme kuuga, siis kuidas käib sisse õppimine korraga seitsmesse rolli ühes lavastuses?

Ma ei ole mitte kunagi varem ühessegi rolli sisse õppinud. Aga sellele vaatamata mulle tundub, et see on väga keeruline lavastus, kuhu sisse õppida. Väga tehniline lavastus. Väga palju peab meelde jätma pisiasju: kuhu ma jooksen, millise kostüümi selga panen, kust milline rekvisiit tuleb haarata ja kuhu kelle jaoks valmis panna – seda kõike meelde jätta on ülikeeruline. Pisidetaile on nii palju! Aga proovid edenevad sellegipoolest väga hästi ja mulle tundub, et mida vähem ma muretsen, seda vahvam on mängida.

Sinu esimene täispikk prooviperiood ja esimene "päris oma" roll Ugalas saab olema Andres Noormetsa jõululavastuses "Jälle need Lumejänesed". Sa vist ei ole kunagi varem lastelavastuses mänginud? Kuidas nii on juhtunud ja millised on sinu ootused selle suhtes?

Ma tõesti ei ole professionaalses teatris kunagi lastelavastuses mänginud. Ma arvan, et see saab olema sama tore kui täiskasvanutele mängida. Aga jänestega on mul väga tugev side, sest lapsena pidin lasteaias kogu aeg jänest mängima. Viimasel ajal olen küll kehastanud pigem inimesi. Aga ma väga ootan koostööd Andres Noormetsaga ja usun, et need lumejäneste proovid saavad olema üks lustlik tegemine.

Lauli Koppelmaa on pärit Võrumaalt. 2016. aastal lõpetas ta lavakunstikooli 27. lennu ja samal aastal asutas koos kursusekaaslastega teatri Kelm. Lauli on töötanud Kuressaare linnateatris, laiem publik teab Laulit eeskätt müstilisest teleseriaalist "Merivälja", kus ta kehastas peaosalist Karinit.