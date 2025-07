Rahvamuusikapeo loominguline juht: rõõmustav on rahvast näha!

Rahvamuusikapeo loominguline juht on esimest korda Helin Pihlap. Muusikani jõudis Pihlap läbi oma perekonna. Ka tema õde Tuule ja vend Meelis astuvad peol lavale.

"Ema on kindlasti just see, kes on mind muusika juurde toonud ja ma olen selle eest nii tänulik. Ma ei kujuta ette, et see ei oleks juhtunud. Aga tõesti, kogu me pere, isegi isa, kes täna meiega laval ei ole, on väga palju toeks olnud. Selline pere tugi ja väga hea meel on täna nendega siin laval olla," rääkis peo loominguline juht.

Helini, Tuule ja Meelise ema Halliki Pihlap ütles, tunneb laste üle suurt uhkust. "Selle uhkuse kõrval olen ka väga tänulik, et Helinile on nii ilus roll usaldatud ja tal on nii palju kaasteelisi. Vot seda ma emana tunnengi – tänumeelt."

Rahvamuusikapidu on Halliki Pihlapi sõnul tähtis sündmus. "Ma olen mõelnud, et rahvamuusikapidu on väga lähedal ehedale pärimusele. Need on meie esivanemate laulud ja pillilood, mis nüüd siin elavad ja on inspireerinud ka laulu- ja tantsupidu. See on väga liigutav," lausus ta.

Enne peo algust tundis loominguline juht parajat närvi. "Aga nüüd on ju pidu ja nüüd on väga-väga tore. Seda rahvast näha on nii rõõmustav!" oli ta õnnelik.