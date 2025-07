Esimest korda rahvamuusikapeol osalev Harriet Toompere: pabin on sees

Sel aastal osaleb esimest korda rahvamuusikapeol näitleja Harriet Toompere, kes mängib karmoškat. Vahetult enne lavale minekut tõdes ta, et pabin on sees.

"Jalg väriseb, näpud on ka natukene kanged. Ei tea kohe, mis saab, aga loodan laval toele, mis 97 karmoškamängija näol saabub," tunnistas ta.

Toompere on karmoškat mänginud umbes viis aastat. Karmoškani jõudis ta emapoolset setu suguvõsa uurides. "Käisin mööda Setumaad ja kuulsin seal karmoškamängu. Kuna öeldi, et see on hea lihtne pill, hakka õppima, siis mõtlesin, et jõuan niimoodi oma setupoolsetele juurtele vähe kiiremini lähemale, kui ma õpin mõningaid meloodiaid, laule ja tantse. Nii see sattus," rääkis ta.

Rahvamuusikapeole jõudis Toompere läbi oma karmoškaõpetaja Ruti Enni, kes pani oma karmoškaansambli kokku. "Nii et võtsime selle teekonna ette. Kõik on läbi käidud – ettemängimised, eelproovid ja suur pabin, mitu kuud ootamist, kas me saime edasi."