Olari Elts: ERSO osalemine laulupeol on enam kui elementaarne

Esimest korda jõudis Elts laulupeole umbes 20-aastasena ja dirigendina. "Eks ma olen publikus ja poistekoori laulnud juba 1980. aasta laulupeol," rääkis Elts.

Eltsi sõnul on enam kui elementaarne, et Eesti ainuke suur sümfooniaorkester laulupeol osaleb. "Tegime seda enam kui suure hea meelega, käisime suure hea meelega rongkäigul, elame kõigile teistele kaasa ja just eelkõige tunneme muret acapella traditsiooni jätkumise pärast, sest nagu me kuulsime, siis "Koit" näitab meie lauljate pidevat arengut. Orkester võib olla, saatega lood võivad olla, aga acapella peab olema," rääkis Elts.

ERSO esituses kuuleb "Iseoma" avakontserdil nelja lugu. "Mõte oli selles, et meil oleks seekord võimalikult palju uusi lugusid. Kuna peo kunstiline juht, et ERSO mängiks esimesel päeval ka mõned päris oma lood ja ilma lauljateta, omas elemendis, siis võtsime lühikesed, aga uuemad lood. Kõige uuem lugu on muidugi universumi esiettekandele tulev Ülo Kriguli "Põrguwärk"," sõnas Elts.

"See on fantastiline lugu ja ka sellises ilmas, nagu meil praegu on. Muidugi ka Erkki-Sven Tüüri "Tormiloits"," lisas ta.