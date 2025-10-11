Galerii: Kai kunstikeskuses avati Sirje Runge isikunäitus

Esimest korda on ühel näitusel kõik maalikunstniku "Maastiku" ja "Valguse" sarja teosed, mis kuuluvad praegu muuseumide ja erakogudesse. Eraldi ruumis on vaadata ka ajakiirenduslik videomaterjal Vabaõhumuuseumis väljas olevast maalist Suur Armastus.

BFM-is värvi- ja kompositsiooniõpetust andva maalikunstniku sõnul on vaatamine osa loomingulisest protsessist, kunstnikuks olemisest.

"Vaatamine on üks osa loomingulisest protsessist ja oleneb, millise kunstiga on tegemist, on ta maalikunst, muusika, film, nii et vaatama tuleb õppida. Inimesed arvavad, et see on nii iseenesest mõistetav, et nad nagunii näevad, nad võivad näha aga nad ei vaata, nad ei oska vaadata," sõnas Runge.