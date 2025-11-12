Neeme Järvi astub esimest korda pärast laulupeol toimunud õnnetust lavale

14. novembril astub taas ERSO ette Neeme Järvi, ta kutsus orkestri ette tšellisti Truls Mørki, kelle esituses kõlab Camille Saint-Saënsi esimene tšellokontsert. Lisaks tuleb esitusele Beethoveni, Mozarti ja Schuberti looming. Solistina astub üles ka Soo-Young Lee klarnetil.

Neeme Järvi jaoks on tegu esimese kontserdiga pärast laulupeol juhtunud õnnetust. "Enesetunne on priima," rääkis Järvi entusiastlikult ning tõdes, et ootab väga kammermuusika esitamist orkestriga. Neeme Järvi on ERSO ees ka 28. novembril kontserdil "Neeme Järvi ja sügisklassika".

Teise solistina on Järvi endaga lavale kutsunud kõrgelt hinnatud tšellisti Truls Mørki. "Ta on mu lemmiktšellist," rääkis Järvi. Truls Mørk on võitnud mitmeid tuntuid konkursse ning soleerinud Euroopa mainekamate orkestrite ees, nagu Berliini ja Viini Filharmoonikud, Concertgebouw orkester jpt.

Kontsert "Neeme Järvi ja Truls Mørk" toimub kontserdisarja "Maestro" raames. Kavas on veel Beethoveni vähetuntud 11 Mödlingi tantsu ning Schuberti "Lõpetamata sümfoonia", mida sai ERSO esituses viimati kuulda pea kaheksa aastat tagasi.