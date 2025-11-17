Meelis Oidsalu: siin- ja sealpool rahastuslävendit

Kultuuriministeeriumi juures tegutsev era- ja munitsipaalteatrite komisjon otsustas jätta Theatrum ilma senisest veidi üle 300 000 euro suurusest aastasest tegevustoetusest. Teatriauhindu ja riigi kultuuripreemiagi noppinud Theatrumil pole praegu kaalul üksnes järgmise aasta tegevus. Toetuse saamisel on oluline komisjoni hinnang eelmiste aastate tegevusele. Kui seda tegevust pole, väheneb ka tõenäosus edaspidi toetust saada. Negatiivse rahastusotsuse jõustumise korral Vene tänava teatrikeskust päris kinni ei pandaks, aga uusi lavastusi ei saaks välja tuua ja suuremad lavastused (nt tänavu festivali "Draama" programmis olnud William Shakespeare'i ja Lembit Petersoni "Mõõt mõõdu vastu") jääks mängimata.

"Teatrielu 2024" andmetel moodustas 16 protsenti (147 000 eurot) Theatrumi tuludest kohviku pidamine. Kohviku käibe teevad põhiosas teatrikülastused. Kui mängukava kokku kuivab, muutub ka teatrikohviku pidamine tõenäoliselt kahjumlikuks. Seega väheneb tulubaas veelgi. Marius Peterson on öelnud, et senise kogemuse põhjal 58 protsenti riigi antavast toetusest maksaks nad riigieel­arvesse maksudena tagasi.

Miks siis selline otsus hindamiskomisjonilt? On räägitud sellest, et Tallinna Linnateater sarnaneb laval usuteemaga, noorest peale tegelenud Uku Uusbergi juhtimisel, üha enam Theatrumiga. Sinna on nüüd nii kõvasti investeeritud, seega pole kahte sarnase profiiliga teatrit justkui vaja. Kui võrrelda hindamiskomisjoni protokollis Tallinna Linnateatri ja Theatrumi hindeid, siis paistab silma, et küllaltki samasuguste sõnastuslike hinnangute juures on antud kolme kriteeriumiga linnateatrile rohkem punkte.

Theatrumi juhtumi teeb – võrreldes näiteks teise senisest toetusest ilma jäänud elektron.art'iga – eriliseks see, et Theatrum ajas hindamiskomisjoni lõhki. Kolme hindamiskriteeriumi juures on seitsmeliikmelise komisjoni kolm liiget lasknud protokollida oma kardinaalse eriarvamuse. Muude taotlejate juures (nt VAT-teater) oli ka eriarvamusi, aga need olid kõik ühe liikme omad. Eriarvamusel olnud kolm seitsmendikku komisjonist oleks Theatrumile rahalise toetuse maksmist jätkanud.

Juba 2023. aasta teatrite rahastamis­skandaali põhjal oli ilmne, et ekspertide maitseotsustel on liiga vahetu rahaline mõju erateatrite lähitulevikule. Maitsemeel ja läbipaistvus on kaks konfliktset eesmärki. Vahepeal kultuuriministeeriumi kodulehel usinamatele guugeldajatele vabalt saada olnud hindamis­komisjoni protokolli korduvalt lugenuna pean tunnistama, et selle sõnastuslik-põhjenduslik osa on kui halb teatrikriitika ning mõned põhjendused eriti Theatrumi osas mõjuvad tendentslike ja pinnapealsetena. Kui on otsustatud teatrite loomejõudu riigihanke korras kraadida, tuleb tõsisemalt tegeleda ka põhjendustega, kas või kohtu­asjade vältimiseks. Vabal Lava näiteks on varem edukalt rahastus­otsuse vaidlustanud.

Sel nädalal kiruti kõvasti Excelit – ebaõiglaselt kirutakse, sest Excel ise on läbipaistev ja õiglane, kui seda õiglaselt ja läbipaistvalt rakendatakse, valikuid arusaadavalt põhjendatakse. Üks elementaarne võimalus kunstilise tegevuse hindamisse läbipaistvuse toomiseks on välise tunnustuse – auhindade, festivalikutsete, kriitikas toodud hinnangute jms – sissetoomine. Praegu see puudub, pole aru saada, kas neid üldse arvesse võetakse. Theatrumi "Mõõt mõõdu vastu" oli "Draama" festivali programmis, sinna valikuks osutumine eeldab korralikku kunstilist taset.

Varasema rahastussüsteemi puhul kritiseeriti selle läbipaistmatust, see oli ühe teatraali kirjelduse kohaselt "onude soojade käepigistuste aeg, kõik said aastast aastasse toetusi edasi, null aruandlust". Praegune korraldus on parem, aga timmitud liiga teise äärmusesse. Kultuuriminister Heidy Purga ütles teisi­päeval Postimehele, et ta soovib korra muutmist nii, et see võtaks arvesse pika traditsiooniga erateatrite toetamise eripära. Vigase protsessi täiuslik käitamine saabki ainult järjekordse fopaaga lõppeda. Kuni rahastus­kord saab täiendatud, oleks õiglane seni toetust saanutele – nii Theatrumile kui ka elektron.art'ile – järgmise aasta tegevus­toetus tagada. Kolmapäevase seisuga (mil seda kommentaari kirjutan) pean üsna tõenäoliseks, et nii ka läheb.