Panso preemia pälvis sel aastal näitlejatudeng Alex Paul Pukk

Pukile anti auhind üle pühapäeva õhtul pärast lavakunsti tudengite "Kuningas Ubu" etendust Draamateatris.

Teatriliidu esimehe Gert Raudsepa sõnul on Pukk ideaalne näide sellest, kuidas toetav trupp võib aidata kaasa teise noore näitleja arengule.

Pukk ise ütles, et on tunnustusest täielikus šokis, aga tänulik, et teda märgati.

"Me oleme ju üks kamp, kes seda teeb. Nagu Mart [Kolditsale] väga meeldib öelda, mis ongi nagu teatri üks põhitõdesid, et eks ta üksinda on suhteliselt mõttetu. Teater on üks kollektiivne ala, kursuse toetus oli ikka muidugi suur ja muud ma ei oskagi öelda. Aitäh!" lausus Pukk.