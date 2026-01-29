Rahvusraamatukogu sõlmis hoone sisustamiseks lepingud kolme ettevõttega

Eesti Rahvusraamatukogu on sõlminud peale Riigi Kinnisvara AS korraldatud riigihanget lepingud kolme Eesti ettevõttega, kes hakkavad valmistama vajalikku sisustust rekonstrueeritud Tõnismäe hoonesse, mis avatakse mais 2027. Lepingute kogumaksumus on 3,9 miljonit eurot.

Tõnismäe hoonet hakkavad sisustama kolm Eesti ettevõtet – Kitman Thulema AS, OÜ Inest Market ja Hammerjack OÜ. Sisustuse tarnimise ja paigaldamise algus on planeeritud alates 1. juunist.

Valmistatav sisustus on jaotatud nelja kategooriasse: lugemissaalide riiulid, erimööbel, toolid ning pehme mööbel ja muu inventar. Tööde maht hõlmab nii lugemissaalide, konverentsi- ja teatrisaali sisustust, teeninduslette, töökohtade ning näitusealade lahendusi kui ka puhkealade mööblit.

Kokku on Tõnismäe 45 000 ruutmeetrise netopinnaga hoone sisustamise ja infotehnoloogiliste lahenduste jaoks eraldatud riigi eelarvestrateegia alusel 2026. ja 2027. aastaks 16,5 miljonit eurot.

Uuenenud Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone täiemahuline avamine on planeeritud 2027. aasta maisse.