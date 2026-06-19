Eesti punkbänd Skoone läheb oktoobris Mehhiko tuurile

Tallinna punkbänd Skoone jõuab tänavu oktoobris esmakordselt Mehhikosse, kus annab ligi kahe nädala jooksul kontserte üle kogu riigi põhjaosa. Tegemist on bändi seni suurima rahvusvahelise tuuriga ning ühtlasi esimese korraga, kui Skoone esineb väljaspool Euroopat.

Damn.Loud Agency korraldatud tuur viib bändi Mexico Cityst Guadalajarani, läbides teel mitmeid Mehhiko olulisi punk- ja alternatiivmuusika kogukondi. Kontserdid toimuvad muu hulgas Tolucas, Querétaros, Leónis, San Luis Potosís ja Monterreys.

Kokku annab bänd 9. kuni 20. oktoobrini 12 kontserti.

Skoone on viimaste aastate jooksul kujunenud üheks silmapaistvamaks nimeks Eesti pungi skeenel. Bänd on järjepidevalt laiendanud oma tegevust väljaspool Eestit, esinedes erinevates Euroopa riikides ning kasvatades oma publikut ka rahvusvaheliselt.

"Meie jaoks on tegemist erakordse võimalusega viia Eesti punkmuusika täiesti uue publikuni. Mehhiko underground-skene on tuntud oma kire ja pühendumuse poolest ning me ei jõua ära oodata, et seal lavale astuda," kommenteeris bänd.

Bändi teine album "Inimeste inimene" tuli ERR-i kultuuriportaali kriitikute küsitluses aasta albumite edetabelis 13. kohale ning Areeni edetabeli esimesele kohale.

Damn.Loud Agency asutaja Roman Demtšenko sõnul on Skoone Mehhiko tuur oluline samm nii bändi kui ka Eesti alternatiivmuusika rahvusvahelise nähtavuse jaoks.

"Kuigi oleme seni keskendunud peamiselt rahvusvaheliste artistide Eestisse toomisele, tekib aastate jooksul üles ehitatud võrgustike kaudu aeg-ajalt võimalus saata Eesti muusikat ka maailma. Skoone Mehhiko tuur näitab ilmekalt, et järjepidev kogukondlik koostöö võib viia Eesti alternatiivkultuuri tuhandete kilomeetrite kaugusele. See on näide sellest, kuidas sõltumatud kultuurivõrgustikud toimivad üle piiride ning kuidas pikaajaline töö võib avada Eesti artistidele uksi kohtadesse, kuhu institutsionaalsed kanalid sageli ei ulatu," lisas Demtšenko.