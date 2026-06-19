X!

Eesti punkbänd Skoone läheb oktoobris Mehhiko tuurile

Muusika
Skoone
Skoone Autor/allikas: Damn.Loud Agency
Muusika

Tallinna punkbänd Skoone jõuab tänavu oktoobris esmakordselt Mehhikosse, kus annab ligi kahe nädala jooksul kontserte üle kogu riigi põhjaosa. Tegemist on bändi seni suurima rahvusvahelise tuuriga ning ühtlasi esimese korraga, kui Skoone esineb väljaspool Euroopat.

Damn.Loud Agency korraldatud tuur viib bändi Mexico Cityst Guadalajarani, läbides teel mitmeid Mehhiko olulisi punk- ja alternatiivmuusika kogukondi. Kontserdid toimuvad muu hulgas Tolucas, Querétaros, Leónis, San Luis Potosís ja Monterreys.

Kokku annab bänd 9. kuni 20. oktoobrini 12 kontserti.

Skoone on viimaste aastate jooksul kujunenud üheks silmapaistvamaks nimeks Eesti pungi skeenel. Bänd on järjepidevalt laiendanud oma tegevust väljaspool Eestit, esinedes erinevates Euroopa riikides ning kasvatades oma publikut ka rahvusvaheliselt.

"Meie jaoks on tegemist erakordse võimalusega viia Eesti punkmuusika täiesti uue publikuni. Mehhiko underground-skene on tuntud oma kire ja pühendumuse poolest ning me ei jõua ära oodata, et seal lavale astuda," kommenteeris bänd.

Bändi teine album "Inimeste inimene" tuli ERR-i kultuuriportaali kriitikute küsitluses aasta albumite edetabelis 13. kohale ning Areeni edetabeli esimesele kohale.

Damn.Loud Agency asutaja Roman Demtšenko sõnul on Skoone Mehhiko tuur oluline samm nii bändi kui ka Eesti alternatiivmuusika rahvusvahelise nähtavuse jaoks.

"Kuigi oleme seni keskendunud peamiselt rahvusvaheliste artistide Eestisse toomisele, tekib aastate jooksul üles ehitatud võrgustike kaudu aeg-ajalt võimalus saata Eesti muusikat ka maailma. Skoone Mehhiko tuur näitab ilmekalt, et järjepidev kogukondlik koostöö võib viia Eesti alternatiivkultuuri tuhandete kilomeetrite kaugusele. See on näide sellest, kuidas sõltumatud kultuurivõrgustikud toimivad üle piiride ning kuidas pikaajaline töö võib avada Eesti artistidele uksi kohtadesse, kuhu institutsionaalsed kanalid sageli ei ulatu," lisas Demtšenko.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:46

Sinijärv: suvise nädalavahetuse mõttetuks mõnususeks lugegem lahedaid lehekülgi leebel lobinal

15:24

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Anna Himma, Holy Motors jpt

14:43

Galerii: Hanno Soansi 30 aasta jooksul avaldatud kunstikriitika ilmus raamatuna

14:00

Eesti punkbänd Skoone läheb oktoobris Mehhiko tuurile

13:35

Pildid: Draakoni galeriis avati Riina Varoli isikunäitus "Ülemvool"

12:05

Keelesäuts. Kumb on armsam: õudselt armas või nii armas?

11:49

Galerii: rahvusooper Estonias jagati 120. hooaja kolleegipreemiaid

11:22

Pildid: Adamson-Ericu muuseumi uus näitus paneb kivid kõnelema

11:18

Galerii: EKA tudengid ehitasid varemetest Annelinna varjualuse

11:03

Music Estonia otsib uut tegevjuhti

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.06

Kunstnike liit võtab pettuse käigus kaotatud summa korvamiseks kuni 700 000 eurot laenu

18.06

Kultuuriministeerium tõstab kultuuristipendiumi suuruse 2300 eurolt 10 000 euroni

17.06

Maria Faust: mida tugevam sa oled, seda vähem sind armastatakse

09:06

Augustis esmakordselt toimuma pidanud Estonian Funk Embassy festival tühistati

18.06

Galerii: EMTA suures saalis esitleti uut Steinway kontsertklaverit

17.06

Ringkäik läbi EKA lõputööde näituse. Noored loojad on teinud midagi ilusat ja elusat

18.06

Loomingu Raamatukogus ilmus Lilli Luugi lühiproosakogu "Lühike sõjaajalugu"

10:15

Galerii: Telliskivis avati elamusnäitus Vincent van Goghi loomingust

11:18

Galerii: EKA tudengid ehitasid varemetest Annelinna varjualuse

11:49

Galerii: rahvusooper Estonias jagati 120. hooaja kolleegipreemiaid

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo